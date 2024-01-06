Найбільш затребувані професії у 2024 році у Польщі — Finance.ua

Найбільш затребувані професії у 2024 році у Польщі Сьогодні 14:28 — Особисті фінанси

Найбільш затребувані професії у 2024 році у Польщі

У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно, це робота, пов’язана із фізичною працею.

Про це йдеться в дослідженні « Барометр професій ».

Є дефіцит 28 професій наступного року — повідомляє Міграційна платформа EWL.

Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме:

-теслярів,

- столярів,

-покрівельників та монтажників,

- мулярів,

-штукатурів.

Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу.

По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

В освітній галузі не вистачає:

— викладачів практичного професійного навчання,

- вчителів загальноосвітніх предметів

- вчителів професійно-технічних предметів

- вихователів дитячого садка

- вчителів спецшкіл та інтеграційних класів

«Список дефіцитних професій ідентичний до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну. Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці - логістика, будівельна та транспортна галузі», — пояснює дані дослідження Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.

Довідка Finance.ua:

Кількість українських біженців, які мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС, зросла до 4,24 мільйона людей. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося у Німеччині (+20 465, +1,7%), Чехії (+6490, +1,8%) та Нідерландах (+4005, +3,0%).

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