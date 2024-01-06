Найбільш затребувані професії у 2024 році у Польщі — Finance.ua

Найбільш затребувані професії у 2024 році у Польщі
У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно, це робота, пов’язана із фізичною працею.
Про це йдеться в дослідженні «Барометр професій».
Є дефіцит 28 професій наступного року — повідомляє Міграційна платформа EWL.
Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме:
-теслярів,
- столярів,
-покрівельників та монтажників,
- мулярів,
-штукатурів.
Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу.
По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.
В освітній галузі не вистачає:
— викладачів практичного професійного навчання,
- вчителів загальноосвітніх предметів
- вчителів професійно-технічних предметів
- вихователів дитячого садка
- вчителів спецшкіл та інтеграційних класів
«Список дефіцитних професій ідентичний до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну. Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці - логістика, будівельна та транспортна галузі», — пояснює дані дослідження Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.
За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.
Довідка Finance.ua:
- Кількість українських біженців, які мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС, зросла до 4,24 мільйона людей. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося у Німеччині (+20 465, +1,7%), Чехії (+6490, +1,8%) та Нідерландах (+4005, +3,0%).
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