Польща надає новий оборонний пакет Україні, — Зеленський — Finance.ua
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Польща надає новий оборонний пакет Україні, — Зеленський

Казна та Політика
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Польща надає новий оборонний пакет Україні, — Зеленський
Польща надає новий оборонний пакет Україні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща надає новий оборонний пакет Україні.
Як інформує Офіс глави держави, про це Зеленський сказав за результатами зустрічі із прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском, який прибув до нашої країни з робочим візитом.
Зазначається, що це перший візит Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу.
«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном Прем'єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї», — повідомив президент України.
В ОП повідомили, що під час зустрічі в Києві Зеленський і Туск обговорили всі аспекти двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено оборонній підтримці.
На зустрічі сторони також обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації «Групи семи», погодженої у Вільнюсі.
«Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру — Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо», — наголосив Зеленський.
Крім того, лідери обговорили ситуацію на кордоні між Україною та Польщею. Глава держави акцентував на важливості долати разом будь-які проблеми — максимально прагматично, заради спільних інтересів.
«Ми обговорили з паном Прем'єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом», — зауважив президент.
Співрозмовники також приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.
«Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють», — уточнив Зеленський.
Глава держави також обговорив із польським прем'єр-міністром рух України до Європейського Союзу, зокрема обмін досвідом взаємодії з європейськими інституціями.
Дональд Туск запевнив, що Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом.
«Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану Президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі», — зазначив очільник уряду Польщі.
Прем'єр-міністр наголосив на важливості українсько-польських бізнес-проєктів, а також спільних інвестицій у виробництво зброї та амуніції.
Він також повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України і польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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