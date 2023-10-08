Польща перевірить українців на законність отримання виплат — Finance.ua

Польща перевірить українців на законність отримання виплат Сьогодні 12:42 — Особисті фінанси

Польща перевірить українців на законність отримання виплат

Іноземці у Польщі, зокрема українські громадяни, мають право на отримання різних соцвиплат. Більшість біженців отримують виплати на дітей у сумі 500 злотих щомісяця. Але зараз ZUS вирішив перевірити ще раз, хто з іноземців отримують допомогу неправомірно.

Про це пише in-poland.com.

Якщо українці виїжджають за межі Польщі на термін понад 30 днів, виплачувати допомогу їм припиняють. Але є випадки, коли людина перебуває не в Польщі понад 30 днів, а виплати їй, як і раніше, нараховують. Тепер таким громадянам заблокують виплати.

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ZUS має право відкликати виплати зі стягненням штрафу. Так, виплати допомоги 500+ вже призупинили у сумі 18 000 злотих.

ZUS має доступ до реєстрів прикордонної служби. Також приймаються заявки від самих отримувачів щодо припинення виплат. Також прийматимуть до уваги інформацію від третіх осіб про те, що людина може отримувати допомогу неправомірно.

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Осіб, які підпадають під категорію таких, які не мають права на виплати, будуть викликати для надання свідчень. За чинними нормами громадянин повинен відреагувати на такий виклик протягом 3 днів.

Якщо виявиться, що людина була відсутня на території Польщі понад 30 днів і отримувала 500+, гроші доведеться повернути з відсотками.

УБР За матеріалами:

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