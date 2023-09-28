У Польщі відкрили реєстрацію на нові виплати для біженців — Finance.ua

У Польщі відкрили реєстрацію на нові виплати для біженців Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

У Польщі відкрили реєстрацію на нові виплати для біженців

Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на грошову допомогу не лише від держави, але й від міжнародних організацій. Фундація PCPM виплачує українцям понад 500 євро за три місяці.

У яких містах можна подати заявку та хто може отримати виплати, повідомляє ukrainianinpoland.pl.

Організація Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продовжує прийом заявок на надання грошової допомоги українським біженцям. Можна отримати по 820 злотих (117 євро) на одну особу упродовж 3 місяців. Виплати надаються максимум на 5 людей у сім'ї.

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Зазначається, що відтепер виплати доступні мешканцям деяких польських міст та їх околиць. Звертатися можуть біженці у таких містах:

Варшаві;

Вроцлаві;

Познані;

Любліні;

Торуні;

Бигдоще;

Катовиці;

Лодзі;

Щецині;

На грошову допомогу можуть претендувати українці, які приїхали до Польщі після 15 лютого 2023 року. Одна з умов — не отримувати раніше виплат від інших гуманітарних організацій на території Польщі.

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Також ця допомога розрахована на вразливі родини або людей, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці:

самотні вагітні або годуючі матері з двома дітьми;

самотні батьки/опікуни родини з мінімум двома членами родини на утриманні (до 18 років або від 60 років);

люди з інвалідністю;

люди від 60 років;

ті, хто потребує негайного медичного втручання або постійного лікування.

Подати заявку на допомогу можна за посиланням . Також можна залишити свій номер телефону, щоб співробітники організації допомогли заповнити анкету.

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