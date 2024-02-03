У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони — Finance.ua

У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони
Українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України. Таку пропозицію озвучили депутати парламенту.
Про це повідомляє Dutch News.
Дискусію про повернення українців додому ініціювали депутати парламенту від однієї з найбільших партій BBB (Фермерсько-Громадянський рух). Пропозицію озвучили під час дебатів щодо урядового бюджету для розв’язання проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тисяч українських біженців.
«Ми не можемо прийняти всіх. Захід країни здається мені відносно стабільним. Чи можна там безпечно розміщувати українців?» — запитала депутат від BBB Мона Кейзер у міністра у справах біженців Еріка ван дер Бурга.
Водночас міністр відповів, що політика надання притулку справді розрізняє, які регіони в країні безпечні, а які небезпечні.
«Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток», — заявив урядовець.
Зазначається, що парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB. Вони нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.
Мона Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування. Українських біженців наразі безплатно розміщують у муніципальних пунктах приймання.
Вони також отримують допомогу на проживання в розмірі від 340 до 380 євро на місяць. Депутат також хоче вивчити питання, чи можна пов’язати прожитковий мінімум, який отримують українці, з обов’язком подаватись на роботу.
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