У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони

Світ
537
У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони
У Нідерландах пропонують повертати українських біженців у безпечні регіони
Українських біженців у Нідерландах пропонують повертати у відносно безпечні регіони України. Таку пропозицію озвучили депутати парламенту.
Про це повідомляє Dutch News.
Дискусію про повернення українців додому ініціювали депутати парламенту від однієї з найбільших партій BBB (Фермерсько-Громадянський рух). Пропозицію озвучили під час дебатів щодо урядового бюджету для розв’язання проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тисяч українських біженців.
Читайте також
«Ми не можемо прийняти всіх. Захід країни здається мені відносно стабільним. Чи можна там безпечно розміщувати українців?» — запитала депутат від BBB Мона Кейзер у міністра у справах біженців Еріка ван дер Бурга.
Водночас міністр відповів, що політика надання притулку справді розрізняє, які регіони в країні безпечні, а які небезпечні.
«Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток», — заявив урядовець.
Читайте також
Зазначається, що парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB. Вони нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.
Мона Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, сплачували оренду житла та медичне обслуговування. Українських біженців наразі безплатно розміщують у муніципальних пунктах приймання.
Вони також отримують допомогу на проживання в розмірі від 340 до 380 євро на місяць. Депутат також хоче вивчити питання, чи можна пов’язати прожитковий мінімум, який отримують українці, з обов’язком подаватись на роботу.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.