Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні

Казна та Політика
41
Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні
Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні
У Міноборони Нідерландів 29 січня повідомили, що за підсумками засідання у форматі «Рамштайн», виділяють Україні 122 мільйони євро на військову допомогу.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на нідерландський уряд.
У межах нового пакета допомоги Нідерландів більшість коштів — 87 мільйонів євро — скерують на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Вони доповнять уже виділені країною 130 мільйонів євро для фонду на чолі з Німеччиною.
Читайте також
Ще 25 мільйонів євро передадуть Міжнародному фонду з питань України, який очолює Британія і з якого фінансується спільна закупівля військового обладнання безпосередньо у виробників — зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів і запчастин.
Решту 10 мільйонів євро Нідерланди виділяють на посилення кіберзахисту в Україні в межах ІТ-коаліції, до якої приєднались після останнього засідання Контактної групи з питань оборони України.
Читайте також
«Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні», — прокоментувала Кайса Оллонгрен.

Довідка Finance.ua:

  • нідерландський уряд на 2024 рік заклав для України 2 мільярди євро військової підтримки, 295 мільйонів євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 мільйонів євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку;
  • перший транш у межах пакета в розмірі 102 мільйони євро Нідерланди виділили ще в грудні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.