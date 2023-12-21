Нідерланди дають перші 102 млн євро Україні з коштів, запланованих на 2024 рік — Finance.ua

Нідерланди дають перші 102 млн євро Україні з коштів, запланованих на 2024 рік Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Нідерланди дають перші 102 млн євро Україні з коштів, запланованих на 2024 рік

Уряд Нідерландів у четвер, 21 грудня, оголосив про виділення першого траншу з понад 2 мільярдів євро, запланованих для України на 2024 рік, на гуманітарні потреби.

Про це йдеться в повідомленні німецького уряду.

Пакет у розмірі 102 мільйони євро розрахований на перші чотири місяці 2024 року, аби допомогти Україні перебути зиму та підготуватися до весни.

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Серед іншого, по 15 мільйонів євро будуть скеровані на Управління ООН з координації гуманітарних справ та розмінування сільськогосподарських угідь та деокупованих територій України.

Ще 62 мільйони євро коштів Нідерландів підуть на підтримку уряду України в наданні базових послуг, відновленні критично важливої інфраструктури та забезпеченні реформ через програму Світового банку для відновлення України та Молдови.

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Зрештою, 10 мільйонів євро допоможуть профінансувати обладнання для української електромережі.

В уряді Нідерландів нагадали, що 15 грудня в Україні перебував міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Жоффрей ван Леейвен, який оголосив про плани виділити додаткову допомогу на 2024 рік.

Довідка Finance.ua:

нідерландський уряд на наступний рік заклав для України 2 мільярди євро військової підтримки, 295 мільйонів євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 мільйонів євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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