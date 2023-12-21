Україна отримала останній транш з макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро — Finance.ua
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Україна отримала останній транш з макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро

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Україна отримала останній транш з макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро
Україна отримала останній транш з макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро
Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.
Голова Єврокомісії наголосила на необхідності досягти угоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.
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«Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга та майбутнього члена», — додала вона. Р
Раніше чиновниця заявляла, що ці гроші дозволять Україні протриматися, поки ЄС затвердить нову програму на 50 млрд євро.
«Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

  • у листопаді 2023 року міжнародні партнери виділили пільгове фінансування Україні на суму 2 мільярдів доларів;
  • Україна переважно вчасно виконує умови програм МВФ (EFF) та макрофінансової допомоги ЄС. За 9 місяців роботи програми МВФ зроблено потрібні кроки по 16 з 23 структурних маяків МВФ та вісім з 20 умов за програмою ЄС. Країна не виконала або пропустила дедлайн за 6-ма маяками МВФ та 3-ма зобов’язаннями ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
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