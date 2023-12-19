Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості про довгострокову фінансову допомогу Україні — Finance.ua

Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості про довгострокову фінансову допомогу Україні Сьогодні 19:10

Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості про довгострокову фінансову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що попри зниження фінансової підтримки для України, кошти все ж будуть надходити.

«Довгострокова допомога буде для нас плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть…» , — каже Зеленський.

Станом на зараз, за словами президента, можна говорити про наступні суми довгострокової допомоги:

Бельгія — 1,7 млрд;

Данія — 4,2 млрд;

Корея — 2,3 млрд;

Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів;

Норвегія — 7,5 млрд;

Франція — 2 млрд;

Німеччина — 8 млрд;

Швеція — понад 500 мільйонів;

Японія — багатомільярдна допомога.

«Це потужний базис — якщо у нас будуть ризики, є суми. Та ми будемо на них розраховувати. Це багаторічна допомога на різні цілі - хтось на гуманітарні речі, хтось на підтримку економіки й соціальні виплати, але і дуже велика сума від цих держав — це мілітарі допомога України. Тому я впевнений в наших партнерах», — зазначив президент.

«Допомога потрібно зараз. Безумовно, це має сигнал і на Європейський союз щодо відкриття їх допомоги, їх пакету. Але я радий, що ми всі один одного почули. Що стосується допомоги Сполучених Штатів, мені здається, вона буде дуже скоро», — розповів Зеленський.

Довідка Finance.ua:

динаміка підтримки України з боку західних партнерів сповільнилася — допомога партнерів впала до найнижчого рівня з січня 2022 року;

Конгрес США раніше цього місяця не зміг схвалити пакет фінансування на суму 60 млрд доларів навіть після того, як президент Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона, щоб лобіювати допомогу.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.