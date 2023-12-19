Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості про довгострокову фінансову допомогу Україні — Finance.ua

Зеленський розповів, з якими країнами вже є домовленості про довгострокову фінансову допомогу Україні
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що попри зниження фінансової підтримки для України, кошти все ж будуть надходити.
«Довгострокова допомога буде для нас плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть…» , — каже Зеленський.
Станом на зараз, за словами президента, можна говорити про наступні суми довгострокової допомоги:
- Бельгія — 1,7 млрд;
- Данія — 4,2 млрд;
- Корея — 2,3 млрд;
- Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів;
- Норвегія — 7,5 млрд;
- Франція — 2 млрд;
- Німеччина — 8 млрд;
- Швеція — понад 500 мільйонів;
- Японія — багатомільярдна допомога.
«Це потужний базис — якщо у нас будуть ризики, є суми. Та ми будемо на них розраховувати. Це багаторічна допомога на різні цілі - хтось на гуманітарні речі, хтось на підтримку економіки й соціальні виплати, але і дуже велика сума від цих держав — це мілітарі допомога України. Тому я впевнений в наших партнерах», — зазначив президент.
«Допомога потрібно зараз. Безумовно, це має сигнал і на Європейський союз щодо відкриття їх допомоги, їх пакету. Але я радий, що ми всі один одного почули. Що стосується допомоги Сполучених Штатів, мені здається, вона буде дуже скоро», — розповів Зеленський.
Довідка Finance.ua:
- динаміка підтримки України з боку західних партнерів сповільнилася — допомога партнерів впала до найнижчого рівня з січня 2022 року;
- Конгрес США раніше цього місяця не зміг схвалити пакет фінансування на суму 60 млрд доларів навіть після того, як президент Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона, щоб лобіювати допомогу.
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