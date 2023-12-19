США виділяють Україні $150 мільйонів упродовж п’яти років — на цифрову трансформацію — Finance.ua
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США виділяють Україні $150 мільйонів упродовж п’яти років — на цифрову трансформацію

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США виділяють Україні $150 мільйонів упродовж п’яти років — на цифрову трансформацію
США виділяють Україні $150 мільйонів упродовж п’яти років — на цифрову трансформацію
Сполучені Штати виділять 150 млн доларів упродовж п’яти років на подальшу цифрову трансформацію України.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у виступі на Diia Summit.
«Я хочу оголосити про нову главу у партнерстві США та України у цифровій трансформації - інвестицію у 150 млн доларів США протягом п’яти років для програми цифрової трансформації», — сказала Брінк.
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Вона додала, що ці кошти виділяються в розвиток уже докладених зусиль для створення цифрової інфраструктури та оцифрування процесів розвитку малого і середнього бізнесу та бізнесового середовища в Україні.
Брінк зазначила, що цифровізація вже допомагає Україні звільнитися від минулого з його неефективним урядуванням. На її переконання, «це новий чіткий приклад для непрозорих країн, що прогрес можливий».
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«Дія та „Прозорро“ — наріжні камені української цифрової трансформації - були розроблені за підтримки USAID. Ці надійні цифрові рішення не лише сприяли значній економії коштів, а й забезпечили прозорість і підзвітність, докорінно змінивши спосіб взаємодії уряду зі своїми громадянами. Однак роботи попереду ще досить багато. Ми повинні продовжувати докладати зусиль для посилення цифровізації і прозорості не лише для українців, а й для партнерів та інвесторів, які хотіли б інвестувати у ваше майбутнє», — підкреслила Брінк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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