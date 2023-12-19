Зеленський анонсував онлайн-послугу купівлі та продажу авто в «Дії» — Finance.ua
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Зеленський анонсував онлайн-послугу купівлі та продажу авто в «Дії»

Особисті фінанси
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Зеленський анонсував онлайн-послугу купівлі та продажу авто в «Дії»
Зеленський анонсував онлайн-послугу купівлі та продажу авто в «Дії»
В ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг «Дія» буде запущено послугу купівлі та продажу авто.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час під час «Дія Summit».
«Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі та продажу авто в «Дії», — зазначив Зеленський.
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«Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою», — додав глава держави.
Як наголосив у ході заходу віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нова послуга дозволить переоформити транспортний засіб взагалі без центрів МВС. Це дозволить значно зекономити час українців, адже перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі адміністратора.
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Своєю чергою міністр МВС Ігор Клименко додав, що скористатись онлайн перереєстрацією зможуть тільки ті, хто вперше за рік продає авто, тож «перекупи» не зможуть скористатися «Дією» для своїх схем.
Важливо також, що оплата за транспортний засіб не відбуваються в «Дії».
Під час бета-тестування українці вже перереєстрували в «Дії» 61 авто.

Довідка Finance.ua:

  • послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір;
  • покупцеві лише необхідно його підписати й вибрати — залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією;
  • також у «Дії» також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Економічна Правда
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