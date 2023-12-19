Федоров повідомив, коли буде зареєстровано законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії» — Finance.ua
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Федоров повідомив, коли буде зареєстровано законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії»

Казна та Політика
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Федоров повідомив, коли буде зареєстровано законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії»
Федоров повідомив, коли буде зареєстровано законопроєкт про розмитнення автомобілів у «Дії»
Новий законопроєкт про митне оформлення автомобілів у «Дії» буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «24 каналу».
«Ми вже зареєстрували закони про розмитнення, але вони не були ухвалені. Однак, хочу сказати і зроблю вам спойлер, що до кінця цього року зареєструють оновлений законопроєкт», — сказав Федоров.
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За його словами, законопроєкт про митне оформлення автомобілів у «Дії» в новій редакції підтримує велика кількість авторів-депутатів, «які вірять, що послуга може стати трансформаційною для митниці».
Документ також має підтримку Міністерства фінансів. Крім того, напрям курує особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Я сподіваюся, що до кінця року цей законопроєкт буде зареєстровано», — сказав Федоров, уточнивши, що розглядатися парламентом він буде вже у 2024 році.
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Верховна Рада в лютому провалила голосування за ухвалення за основу законопроєктів № 7466 і № 7468 про митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) через застосунок «Дія» і за новою формулою: їх підтримали відповідно 212 і 206 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, депутати відхилили також направлення законопроєктів на повторне перше читання (217 голосів) і автору ініціативи на доопрацювання (225 голосів).
Федоров неодноразово говорив, що розмитнення авто в кілька кліків у «Дії» зробить послугу простою та антикорупційною, оскільки така процедура виключає людський фактор.
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У презентації до законопроєктів вартість розмитнення залежала від об'єму і типу двигуна, року випуску машини та її марки (якщо автомобіль ексклюзивний). Згідно з формулою, розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю EUR15 тис. обійшлося б власнику в EUR1,86 тис., тоді як поточна система передбачає платіж в EUR4,92 тис. Наразі під час митного оформлення враховується вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій і містить корупційні ризики.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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