Глава Мінцифри розповів, які нові послуги з’являться в «Дії» — Finance.ua
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Глава Мінцифри розповів, які нові послуги з’являться в «Дії»

Казна та Політика
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Глава Мінцифри розповів, які нові послуги з’являться в «Дії»
Глава Мінцифри розповів, які нові послуги з’являться в «Дії»
Завтра, 19 грудня, відбудеться перший «Дія.Саміт» за час повномасштабної війни, і Міністерство цифрової трансформації представить декілька нових послуг. Серед новинок — оновлена послуга з реєстрації ФОП, послуги для моряків та «єПідприємець».
Про це віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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«Найперше, ми оновлюємо послугу по реєстрації ФОП. Сьогодні це автоматична послуга із закриття ФОП, але ми також додаємо автоматичне оновлення даних про ФОП. Тобто у „Дії“ в кілька кліків можна буде змінити прізвище, кведи або контактну інформацію. І це відбуватиметься автоматично, без реєстратора. Тобто послуга стає комплексно-автоматичною», — розповів міністр.
Також буде запущено послуги для моряків — модернізація процесу отримання кваліфікаційних документів. Буде розширено перелік звань, на які моряки можуть подати документи.
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Крім того, буде запущено комплексний сервіс та послуга «єПідприємець». «Вона об'єднує 8 послуг для бізнесу і дозволяє отримувати їх за однією заявою. Йдеться не тільки про реєстрацію бізнесу, а й про паралельне отримання додаткових послуг, які необхідні саме для цього підприємства, щоб не ходити по інших сайтах чи офлайн-органах», — сказав Федоров.
«Послуга, яку ми найбільш чекали, — це перереєстрація авто. Цю послугу ми запускаємо спільно з МВС. Це одна з найскладніших послуг за час побудови цифрової держави. Вона позбавляє центри МВС монополії на купівлю-продаж авто і дозволяє людям в форматі people-to-people купувати чи продавати авто», — додав він.
У «Дії» також з’явиться оновлена карта укриттів та пунктів незламності. І буде оновлено сам дизайн додатку.

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За матеріалами:
Слово і Діло
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