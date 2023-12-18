Чи надсилатимуть повістки через «Дію»: остаточне рішення — Finance.ua

Чи надсилатимуть повістки через «Дію»: остаточне рішення
Віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров знову запевнив, що українцям не надсилатимуть повістки через додаток «Дія».
Він сказав про це в інтерв'ю 24 каналу.
Віцепрем'єра запитали, чи є остаточним рішення не розсилати повістки через додаток «Дія», чи згодом його буде переглянуто.
«Повісток в „Дії“ не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в „Дії“ не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному», — відповів Федоров.
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Нагадаємо, навесні нардеп Федір Веніславський заявив, що в Україні в майбутньому можуть реалізувати розсилку повісток через сервіс «Дія». Михайло Федоров одразу заявив, що такої послуги немає ні у розробці, ні у планах.
На початку грудня Веніславський повідомив, що у Верховній Раді готується законопроєкт про внесення змін до процесу мобілізації: зокрема, планується передбачити вручення повісток не лише особисто під розписку, а й електронною поштою та рекомендованим листом.
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