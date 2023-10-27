Хто має право вручати повістки: повний перелік — Finance.ua

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Хто має право вручати повістки: повний перелік

Особисті фінанси
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Хто має право вручати повістки: повний перелік
Хто має право вручати повістки: повний перелік
Під час дії воєнного стану в Україні право вручати повістки мають спеціально визначені люди: ніхто крім них не має це робити.
Кого саме наділяють обов’язком вручати повістки, у коментарі пояснила юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери» Тетяна Козян.
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Як таких правил вручення повісток в Україні не визначено, однак процес вручення повісток має певні особливості, які регламентовані законодавством, каже Тетяна Козян.
До нормативно-правові актів, які регулюють цю процедуру, відносяться:
  • Закон України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів».
«Вручення повістки, як правило першої, для уточнення військово-облікових даних спрямоване на уточнення та оновлення інформації у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів про особу та за необхідності оновлення військово-облікових документів. Річ у тім, що повістки готують виключно працівники ТЦК та СП, тому вручати документ повинні також вони», — пояснює юристка.
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Під час вручення повістки обов’язково переконайтесь, хто її вручає. Вручення повістки особою без відповідних повноважень є законною причиною відмовитися від отримання документа, зазначає співрозмовниця.
Водночас новий порядок наділяє функцією вручення повістки призовникам, військовозобов'язаним та резервістам про явку за викликом до ТЦК та СП ще кілька категорій осіб.
Вручати повістки військовозобов'язаним можуть лише:
  • представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
  • представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
  • керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний;
  • управителі багатоквартирних будинків.
«При цьому уповноважені особи не можуть проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки», — зауважує вона.
Зверніть увагу. Зазначені категорії осіб не мають право самостійно виписувати повістки, вони можуть лише вручити документ після відповідного розпорядження про необхідність конкретних військовозобов'язаних з’явитися за викликом до військкомату від ТЦК та СП.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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