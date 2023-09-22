Що робити, якщо повістку передають через родичів: пояснення юриста — Finance.ua
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Що робити, якщо повістку передають через родичів: пояснення юриста

Особисті фінанси
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Що робити, якщо повістку передають через родичів: пояснення юриста
Що робити, якщо повістку передають через родичів: пояснення юриста
Під час мобілізації в Україні повістки чоловікам призовного віку мають вручати тільки особисто, і людині при цьому потрібно розписатися в отриманні документа.
Чи можуть передавати повістки через родичів військовозобов'язаним і чи треба з’явитися в ТЦК, якщо документ не вручали особисто, у коментарі розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Чи можуть вручати повістки через родичів: пояснення

Іноді буває так, що представники ТЦК не вручають повістки напряму, а намагаються передати їх чоловікам призовного віку через родичів. Наприклад, коли приходять до них додому. Але при цьому чоловік не брав документа і не розписувався в його отриманні.
«Така повістка не зобов’язує до явки в ТЦК. Тому що у повістки є корінець, на якому має розписатись особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається до ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з’являється інформація про те, що саме ця особа належно чином оповіщена. Якщо підтвердження оповіщення немає, то в такому випадку немає підстав застосовувати відповідальність за неявку», — говорить Антон Маринич.
За словами фахівця, родичам таку повістку можна не отримувати, оскільки існує обов’язок вручення її особисто саме тій людині, чиє прізвище вказане у документі.
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«Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або тим паче отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам», — додає співрозмовник.
До слова, дзвінки з ТЦК на особисті телефони військовозобов'язаних теж не вважаються належним способом оповіщення і є суто рекомендаційними. Винятки становлять ситуації, коли чоловік є резервістом: тоді він зобов’язаний оперативно з’явитися після дзвінка з військкомату.
За матеріалами:
РБК-Україна
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