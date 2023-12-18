Чи планують українці купувати автомобілі (інфографіка) — Finance.ua

Чи планують українці купувати автомобілі (інфографіка) Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Чи планують українці купувати автомобілі (інфографіка)

Український маркетплейс Auto.Ria протягом листопада-грудня 2023 року провів опитування аудиторії про плани українців щодо купівлі авто або заміни наявного у 2024 році чи у найближчий період.

Які плани українських автомобілістів щодо купівлі або зміни авто

Експерти досліджували наміри придбати або замінити авто серед тих, хто ще немає транспорту, та водіїв, які мають автомобіль. 89% українських автомобілістів мають авто та 78% з них планують його заміну. 31% хочуть це зробити найближчим часом, а 47% - поки не мають конкретних термінів для цього.

Серед опитаних 11% не мають авто, але 93% з них планують купити. Мета купівлі авто різниться: 47% опитаних хочуть потужніший транспорт, 45% - мають наміри пересісти у більш комфортну автівку. 8% вказали, що хочуть авто, адже це можливість зберегти своє життя у випадку небезпеки. А 7% опитаних відкладали купівлю після початку повномасштабної війни і зараз планують це зробити.

Більшість опитаних українців не планують доставляти авто із-за закордону — 36%. Проте 35% все ж розглядають можливість купівлі авто з Європи.

Бюджет на авто

Опитування показує, що у бюджеті на авто 29% українців орієнтуються на 10 000 — 20 000 доларів США. Але 20% автомобілістів планують купівлю в межах 4 000 — 6 000 доларів США.

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11% людей зазначили, що мають визначений бюджет для купівлі авто і повномасштабне вторгнення на нього не вплинуло. Проте 48% покупців заощаджують на купівлі. 36% опитаних указали, що прибуток зменшився, тому хочуть економнішу автівку.

Які наміри мають ті, хто не планує змінювати авто?

15% опитаних зазначили, що мають авто, але не планують його змінювати. 64% з них користуються своїм авто до 3 років, 14% - 3−5 років, 9% - 5−10 років. Опитування ілюструє, що 26% ще не змінювали своє авто, а 25% замінюють його кожні 5 років.

Серед учасників опитування Auto. Ria 54% не розглядають можливість купівлі ще одного авто, але 24% уже мають два чи більше автомобілів у користуванні. Для 58% водіїв ціна була ключовою ознакою при покупці авто. Проте 50−52% зазначили, що марка та зовнішній вигляд транспорту також були визначальними.

Згідно з дослідженням аудиторії Auto. Ria, більшість опитаних українців міркують про купівлю автомобіля і шукають модель, яка найбільше буде підходити під бюджет. Повномасштабне вторгнення значно вплинуло на рішення про заміну або купівлю авто, адже транспорт став потребою, яка збереже життя під час небезпеки. Українці зважають на події в країні перед тим, як змінити автомобіль. Майже половина опитаних оптимізує бюджет, а третина хоче економнішу автівку через зменшення бюджету.

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