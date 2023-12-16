Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей — Finance.ua

Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей
У листопаді українці придбали 1,1 тис. китайських електромобілів.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Як зазначає асоціація, це чверть з усіх електромобілів, що були вперше зареєстровані в Україні впродовж минулого місяця. З цієї кількості 65% нових та 35% вживаних.
Найпопулярніші нові моделі:
- Volkswagen ID.4 — 296 од.;
- Toyota BZ4X — 64 од.;
- BYD Song — 55 од.;
- Honda eNS1 — 50 од.;
- Volkswagen ID.6 — 48 од.
Найпопулярніші вживані моделі:
- Volkswagen ID.4 — 155 од.;
- Toyota BZ4X — 33 од.;
- Volkswagen ID.6 — 24 од.;
- BYD Song — 24 од.;
- Honda eNS1 — 19 од.
Нагадаємо, упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗
Поділитися новиною