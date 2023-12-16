Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей

Особисті фінанси
6
Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей
Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей
У листопаді українці придбали 1,1 тис. китайських електромобілів.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Як зазначає асоціація, це чверть з усіх електромобілів, що були вперше зареєстровані в Україні впродовж минулого місяця. З цієї кількості 65% нових та 35% вживаних.

Найпопулярніші нові моделі:

  • Volkswagen ID.4 — 296 од.;
  • Toyota BZ4X — 64 од.;
  • BYD Song — 55 од.;
  • Honda eNS1 — 50 од.;
  • Volkswagen ID.6 — 48 од.

Найпопулярніші вживані моделі:

  • Volkswagen ID.4 — 155 од.;
  • Toyota BZ4X — 33 од.;
  • Volkswagen ID.6 — 24 од.;
  • BYD Song — 24 од.;
  • Honda eNS1 — 19 од.
Читайте також
Нагадаємо, упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.