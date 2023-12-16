Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей — Finance.ua

Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей Сьогодні 21:45 — Особисті фінанси

Найпопулярніші електромобілі з Китаю в листопаді: топ-5 моделей

У листопаді українці придбали 1,1 тис. китайських електромобілів.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Як зазначає асоціація, це чверть з усіх електромобілів, що були вперше зареєстровані в Україні впродовж минулого місяця. З цієї кількості 65% нових та 35% вживаних.

Найпопулярніші нові моделі:

Volkswagen ID.4 — 296 од.;

Toyota BZ4X — 64 од.;

BYD Song — 55 од.;

Honda eNS1 — 50 од.;

Volkswagen ID.6 — 48 од.

Найпопулярніші вживані моделі:

Volkswagen ID.4 — 155 од.;

Toyota BZ4X — 33 од.;

Volkswagen ID.6 — 24 од.;

BYD Song — 24 од.;

Honda eNS1 — 19 од.

Нагадаємо, упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.

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