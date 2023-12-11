Українці за місяць придбали понад 4 тисячі електромобілів: найпопулярніші марки — Finance.ua

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Українці за місяць придбали понад 4 тисячі електромобілів: найпопулярніші марки

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Українці за місяць придбали понад 4 тисячі електромобілів: найпопулярніші марки
Українці за місяць придбали понад 4 тисячі електромобілів: найпопулярніші марки
У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 4239 шт. (нових — 827 шт., уживаних — 3412 шт.).
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З 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.
ТОП-5 нових електромобілів:
  1. Volkswagen ID.4 — 297 авто.
  2. Toyota BZ4X — 64.
  3. BYD Song — 55.
  4. Honda eNS1 — 50.
  5. Volkswagen ID.6 — 48.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
  1. Nissan Leaf — 515.
  2. Tesla Model 3 — 385.
  3. Volkswagen е-Golf — 355.
  4. Tesla Model Y — 284.
  5. Audi E-Tron — 201.
«Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин — з 17% до 20%», — додали в Укравтопромі.
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Нагадаємо, за даними Kelley Blue Book, у вересні середня ціна електромобіля (BEV) становила близько $50 тис. Високі ціни є головною причиною уповільнення росту попиту на електромобілі, однак незабаром це може змінитися. До середини цього десятиліття електромобілі досягнуть паритету цін з бензиновими автомобілями. Є три причини, чому BEV стають доступнішими.
За даними Укравтопрому, упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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