Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими — Finance.ua

Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими Сьогодні 07:45 — Технології&Авто

Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими

За даними Kelley Blue Book, у вересні середня ціна електромобіля (BEV) становила близько $50 тис. Високі ціни є головною причиною уповільнення росту попиту на електромобілі, однак незабаром це може змінитися.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Insidеr.

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«До середини цього десятиліття електромобілі досягнуть паритету цін з бензиновими автомобілями. Є три причини, чому BEV стають доступнішими», — сказано в повідомленні.

Які це причини:

Дешевші акумулятори

Найдорожчою частиною будь-якого електромобіля є акумулятор. Goldman Sachs прогнозує, що до 2025 р. ціни на батареї впадуть на 40%.

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Головним фактором цього є розробка нових класів акумуляторів, у тому числі натрієво-іонних, які є більш екологічними та економічно ефективними, ніж елементи живлення на основі літію.

Більше точок зарядки

Розширення зарядних мереж дозволить виробникам приділяти менше уваги потужним батареям, що зробить їхні транспортні засоби легшими та дешевшими у виробництві.

Економія від масштабу

Великі автовиробники все ще розширюють свої складальні лінії електромобілів. В довгостроковій перспективі із зростанням виробництва ціни будуть знижуватись.

Також зменшить собівартість електомобілів застосування інновацій, що підвищують ефективність у виробничому процесі.

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Деякі компанії, такі як Tesla, знижують витрати, змінюючи спосіб масового виробництва своїх авто.

Наприклад впроваджують новий процес під назвою «gigacasting» — технологія передбачає використання ливарних машин для виготовлення великих алюмінієвих частин кузова єдиною деталлю. Таким чином, спрощується та прискорюється процес виробництва, зменшуючи витрати та заводські площі.

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