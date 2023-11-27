Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими

Технології&Авто
639
Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими
Причини, чому електромобілі незабаром стануть набагато дешевшими
За даними Kelley Blue Book, у вересні середня ціна електромобіля (BEV) становила близько $50 тис. Високі ціни є головною причиною уповільнення росту попиту на електромобілі, однак незабаром це може змінитися.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Insidеr.
Читайте також
«До середини цього десятиліття електромобілі досягнуть паритету цін з бензиновими автомобілями. Є три причини, чому BEV стають доступнішими», — сказано в повідомленні.

Які це причини:

Дешевші акумулятори
Найдорожчою частиною будь-якого електромобіля є акумулятор. Goldman Sachs прогнозує, що до 2025 р. ціни на батареї впадуть на 40%.
Читайте також
Головним фактором цього є розробка нових класів акумуляторів, у тому числі натрієво-іонних, які є більш екологічними та економічно ефективними, ніж елементи живлення на основі літію.
Більше точок зарядки
Розширення зарядних мереж дозволить виробникам приділяти менше уваги потужним батареям, що зробить їхні транспортні засоби легшими та дешевшими у виробництві.
Економія від масштабу
Великі автовиробники все ще розширюють свої складальні лінії електромобілів. В довгостроковій перспективі із зростанням виробництва ціни будуть знижуватись.
Також зменшить собівартість електомобілів застосування інновацій, що підвищують ефективність у виробничому процесі.
Читайте також
Деякі компанії, такі як Tesla, знижують витрати, змінюючи спосіб масового виробництва своїх авто.
Наприклад впроваджують новий процес під назвою «gigacasting» — технологія передбачає використання ливарних машин для виготовлення великих алюмінієвих частин кузова єдиною деталлю. Таким чином, спрощується та прискорюється процес виробництва, зменшуючи витрати та заводські площі.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.