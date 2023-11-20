Скільки за рік проїжджають власники електромобілів у США — Finance.ua

Скільки за рік проїжджають власники електромобілів у США Сьогодні 00:20 — Технології&Авто

Скільки за рік проїжджають власники електромобілів у США

Середньорічний пробіг електромобіля в США приблизно у півтора рази менший, ніж пробіг автомобіля з ДВЗ.

Такого висновку дійшли аналітики університету Джорджа Вашингтона, проаналізувавши кілька десятків мільйонів оголошень про продаж машин. Водночас електромобілями, що найбільш активно експлуатуються, виявилися автомобілі марки Tesla.

Середньостатистичний американець проїжджає автомобілем з бензиновим мотором (з урахуванням гібридних машин) 18,7 тисячі кілометрів на рік. Власник електромобіля намотує за той же період у середньому 11,5 тисяч кілометрів. У сегменті кросоверів та позашляховиків розрив трохи менший — 20,8 тисячі кілометрів проти 17 тисяч.

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Електромобілі Tesla в середньому проїжджають на рік по 14,1 тисяч кілометрів, тоді як решта — приблизно 10 тисяч.

Аналітики вважають: такий розрив пов’язаний з тим, що електромобілі, як правило, купуються як другий або допоміжний автомобіль у сім'ю. Також відносно невеликі середньорічні пробіги електромобілів пов’язують із побоюваннями їх власників щодо дальності ходу та недостатньо розвиненою зарядною інфраструктурою — порівняно з масивною мережею АЗС для паливних авто. Всі ці фактори, як побоюються дослідники, можуть зменшити позитивний вплив електричного транспорту на екологію, оскільки він масштабується зі зростанням активності експлуатації таких машин.

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«Люди часто припускають, що купівля електромобіля корисна для довкілля, і, як правило, так воно і є, але наслідки масштабуються зі збільшенням пробігу. Наше дослідження показує, що нинішнє покоління власників електромобілів не використовує свої авто так часто, як власники автомобілів з бензиновим двигуном. Для максимального ефекту нам потрібні водії з найбільшим пробігом за кермом електромобілів, а не водії з невеликим пробігом», — говорить Джон Хелвестон, співавтор дослідження та співробітник університету Джорджа Вашингтона.

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