У яких регіонах українці купують електромобілі найчастіше — Finance.ua

У яких регіонах українці купують електромобілі найчастіше Вчора 19:02 — Особисті фінанси

У яких регіонах українці купують електромобілі найчастіше

У жовтні найбільше електрокарів купили у Львівській області. Серед нових електромобілів найпопулярнішим був Volkswagen ID.4.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«У жовтні український автопарк поповнили 4493 машин на акумуляторних джерелах живлення (BEV)», — сказано в повідомленні.

Найбільші показники з реєстрацій продемонстрували:

Львівська область — 692 од. (93% вживані);

Київ — 554 од. (61% вживані);

Дніпропетровська обл. — 348 од. (78% вживані);

Київська обл. — 299 од. (66% вживані);

Вінницька обл. — 280 од (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Volkswagen e-Golf — на Львівщині;

Tesla Model 3 — у Києві та області;

Nissan Leaf — на Дніпропетровщині та Вінниччині.

Світовий ринок електромобілів у вересні з початку року зріс на 34%. Продажі електромобілів у найбільшому автомобільному ринку світу — Китаї - зросли на 29%. Також продажі електромобілів зросли на 26% на європейських ринках.

Раніше Укравтопром повідомляв , що основна маса зареєстрованих за жовтень електромобілів — легкові авто — 4417 шт. (нових — 851 шт., уживаних — 3566 шт.). А з 76 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

Серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів традиційно лідирує Nissan Leaf — 573 од. Далі йдуть Tesla Model 3 — 442 од. та Volkswagen e-Golf — 405 од. Також у топ-5 Tesla Model Y — 255 од. та Renault Zoe — 201 од.

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