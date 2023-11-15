Світовий ринок електрокарів зріс на третину з початку року — Finance.ua

Світовий ринок електрокарів зріс на третину з початку року Вчора 09:14 — Технології&Авто

Світовий ринок електрокарів зріс на третину з початку року

Світовий ринок електромобілів у вересні з початку року зріс на 34%. При цьому продажі електромобілів у найбільшому автомобільному ринку світу — Китаї - зросли на 29%. Про це повідомляє Reuters

За даними компанії з дослідження ринку Rho Motion, Китай вступає в останні два місяці року, коли для країни є характерним сезон високих продажів автомобілів.

«Що примітно в цифрах за жовтень, так це те, що попит на електромобілі в Китаї продовжує досягати рекордних значень, навіть попри скорочення субсидій в країні. 2023 рік має стати ще одним знаменним роком для Китаю з точки зору продажів електромобілів», — зазначила дослідницька компанія.

Зазначається, що продажі електромобілів зросли на 26% на європейських ринках, де скорочення субсидій вплинуло на попит, як це видно в Німеччині, де субсидії бізнесу були скасовані у вересні.

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УНІАН За матеріалами:

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