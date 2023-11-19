Українці стали частіше купувати електромобілі і встановлювати ГБО — дослідження Вчора 23:33 — Особисті фінанси

Українці стали частіше купувати електромобілі і встановлювати ГБО — дослідження

У жовтня продовжився тренд на збільшення попиту на електромобілі, а також на встановлення ГБО. Водночас дещо зменшується частка дизельних машин.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

«Середні роздрібні ціни на автомобільне пальне на українських АЗС продовжують повільно зростати. Відповідно, такий стан справ з цінами спонукає українських автомобілістів шукати способи для заощадження витрат на пальне, і найбільше це проявляється у „порятунку“ об'ємних або старих автомобілів з бензиновими двигунами встановленням ГБО, а найактивніше за цих обставин розвивається сегмент електромобілів», — сказано в дослідженні.

Динаміка продажів легковиків за типом пального

Протягом жовтня 2023 року українці найчастіше обирали бензинові транспорті засоби. Таких придбали 43,4% (47,6 тис.) від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних транспортних засобів — легковиків, вантажних авто усіх категорій та автобусів. Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (18,5%, 20,4 тис.), тоді авто з бензиновими двигунами з іскровим запалюванням складатимуть абсолютну більшість: 61,9% від загальної кількості продажів.

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Частка дизельних авто склала 29,5% (32,4 тис.). Машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному було 0,4% від загальної кількості (406 шт.).

Частка електромобілів склала 5,6% (6,2 тис.) від загальної кількості.

Динаміка продажів транспортних засобів за типом пального (сумарно імпорт та перепродажі нових і вживаних), жовтень 2022 — жовтень 2023, eauto.org.ua

Якщо порівнювати із попереднім місяцем (вереснем-2023), то частка дизельних знову скоротилася (з 29,9% до 29,5%). Частка електромобілів зросла із 5,3% до 5,6%. У річному порівнянні місяця до місяця, електромобілі зросли найбільше — з 2,7% до 5,6%. Також у порівнянні з жовтнем-2022 помітно зменшилася частка бензинових авто, з 46,1% до 43,4%.

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Щодо інших типів двигунів, у порівнянні з попереднім місцем зміни там незначні: авто з гібридними силовими установками — з 2,4% до 2,6%; авто з ГБО 18,5% без змін, «газові» — з 0,3% до 0,4%.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у жовтні переважали бензинові автомобілі — таких угод було укладено 40,1% (36 тис.); транспортних засобів з ГБО було 22,1% (19,9 тис. угод). Дизельні автомобілі у групі ТЗ з ДВЗ були в меншості: 34,3% (30,8 тис. угод).

Імпорт вживаних

Із-за кордону у жовтні найчастіше привозили вживані транспортні засоби з дизельним двигуном (38,8%, 9,5 тис.). Частка бензинових авто близька, однак дещо менша — 38,4% (9,4 тис.). Як завжди, не багато імпортували авто з газобалонним обладнанням — 1,1 тис. 4,4%, з гібридними силовими установками (725 шт., 3%), та «газових» (98 шт., 0,4%).

Електромобілі продовжують збільшувати свою частку, а також кількісну присутність в сегменті імпорту: 15%, 3,6 тис. шт.

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У порівнянні з вереснем-2023, у червні частка дизельних авто зменшилася з 38,9% до 38,8%. Також зменшилась частка бензинових авто — з 39% до 38,4%. Трішки зросла частка авто з ГБО, з 4,3 до 4,5% та машин з гібридними силовими установками, з 2,8% до 3%, не змінилася частка «газових», залишившись на рівні 0,4%. Електромобілі вкотре зайняли більше — з 14,7% до 15%.

Нові

Найпопулярнішими у жовтні були нові транспортні засоби з бензиновими двигунами. Серед усіх вперше зареєстрованих нових машин таких було 38,8% (2,6 тис. шт.).

Дизельних транспортних засобів купили 32,5% (2,2 тис.), гібридних — 15,7% (1,1 тис.), із заводським ГБО — 0,6% (44 шт.). Частка електромобілів склала досить вагомі 12,4% (843 шт.).

Динаміка встановлення ГБО

У жовтні українці продовжували досить активно встановлювати ГБО, й офіційно перереєстровувати такі автомобілі. Всього зафіксовано 6,5 тис. таких переобладнань, що лише на 1,5% менше, ніж у вересні, проте на суттєві 80,6% більше, ніж у жовтні минулого року.

Динаміка встановлень газобалонного обладнання на транспортні засоби, жовтень 2022 — жовтень 2023, eauto.org.ua

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