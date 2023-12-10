Як продати своє авто якомога дорожче: топ-5 факторів, які впливають на ціну — Finance.ua
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Як продати своє авто якомога дорожче: топ-5 факторів, які впливають на ціну

Технології&Авто
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Як продати своє авто якомога дорожче: топ-5 факторів, які впливають на ціну
Як продати своє авто якомога дорожче: топ-5 факторів, які впливають на ціну
Кожен власник авто, який вирішив його продати, прагне максимізувати вартість транспортного засобу. Вартість автомобіля визначається низкою факторів.
Продавець, який знає про них, може значно вплинути на кінцеву ціну. Розгляньмо топ-5 ключових аспектів, які визначають ціну вашого авто.

Технічний стан

Перший важливий крок у підвищенні ціни на авто — це його технічний стан. Ретельне обслуговування, своєчасний ремонт — це головні ваші союзники. Потенційні покупці завжди ретельно перевіряють транспортний засіб, то ж будьте готовими показати, що ваш автомобіль надійний.

Перше враження

Зовнішній вигляд машини може суттєво вплинути на її ціну. Ретельне миття, полірування та догляд за елементами кузова можуть додати у вартості 10−20%. Потенційні покупці віддають перевагу автомобілям, які виглядають майже новими.
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Пробіг

Кількість кілометрів на одометрі — ще один ключовий фактор. А якщо вона є малою, потенційний покупець може запідозрити скручений пробіг. Щоб довести, що це не так, можна показати документацію про регулярні ТО (туди завжди вноситься інформація про пробіг автомобіля).

Опції та додаткове обладнання

Багато автолюбителів цінують додаткові опції та покращення, які роблять авто комфортнішим та функціональнішим. Встановлення сучасної аудіо- та навігаційної системи, кращих сидінь чи інших зручностей може вплинути на рішення покупця і, відповідно, на ціну.

Чистота салону

Не полінуйтеся перед продажем провести хімчистку свого автомобіля. Чистий салон без плям та пилу створить краще враження і підвищить ціну. Зберігайте всі документи, ретельно слідкуйте за технічним станом і, звісно ж, завжди намагайтеся підтримувати вигляд свого авто на високому рівні. Ці ключові фактори завжди впливають на ціну.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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