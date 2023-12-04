Американці назвали виробників найнадійніших автомобілів 2023 року — Finance.ua
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Американці назвали виробників найнадійніших автомобілів 2023 року

Технології&Авто
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Американці назвали виробників найнадійніших автомобілів 2023 року
Американці назвали виробників найнадійніших автомобілів 2023 року
Американські експерти визначили бренди, які випускають найнадійніші авто у 2023 році. У виробників електромобілів виявлено безліч проблем із якістю.
Про це розповіли на сайті Consumer Reports.
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Американські бренди автомобілів показали середній бал надійності 39 зі 100. Для порівняння, азійські бренди очолили рейтинг із 63 балами.
Останнє місце за надійністю автомобілів посів американський бренд Chrysler. Він набрав лише 18 зі 100 балів.
Серед американських автомобілів найнадійнішими виявилися Buick. Бренд отримав середній показник надійності 55 зі 100 балів.
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Компанія Tesla лише незначно поступилася Buick. Виробник електромобілів набрав 48 зі 100 балів.
Лідером за надійністю автомобілів у 2023 році став Lexus. Японський бренд отримав середній показник надійності 79 зі 100 балів.

Топ 30 брендів за середньою надійністю автомобілів у 2023 році:

  1. Lexus — 79 балів.
  2. Toyota — 76 балів.
  3. Mini — 71 бал.
  4. Acura — 70 балів.
  5. Honda — 70 балів.
  6. Subaru — 69 балів.
  7. Mazda — 67 балів.
  8. Porsche — 66 балів.
  9. BMW — 64 бали.
  10. Kia — 61 бал.
  11. Hyundai — 56 балів.
  12. Buick — 55 балів.
  13. Infiniti — 53 бали.
  14. Tesla — 48 балів.
  15. RAM — 46 балів.
  16. Cadillac — 45 балів.
  17. Nissan — 45 балів.
  18. Genesis — 44 бали.
  19. Audi — 43 бали.
  20. Chevrolet — 43 бали.
  21. Dodge — 42 бали.
  22. Ford — 40 балів.
  23. Lincoln — 38 балів.
  24. GMC — 36 балів.
  25. Volvo — 28 балів.
  26. Jeep — 26 балів.
  27. Volkswagen — 26 балів.
  28. Rivian — 24 бали.
  29. Mercedes-Benz — 23 бали.
  30. Chrysler — 18 балів.

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