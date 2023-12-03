Як отримати відшкодування за ДТП, винуватиць якого не має автоцивілки — Finance.ua

Як отримати відшкодування за ДТП, винуватиць якого не має автоцивілки Сьогодні 13:30 — Страхування

Як отримати відшкодування за ДТП, винуватиць якого не має автоцивілки

В МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України) розповіли , як отримати відшкодування за ДТП, винуватиць якого не має автоцивілки.

«Щоб отримати страхове відшкодування у випадку ДТП, в якому винуватець не має чинного договору ОСЦПВ , потрібно виконати декілька кроків», — сказано в повідомленні.

Що потрібно зробити:

1. Оформити ДТП за участю поліції.

Незалежно від тяжкості аварії, викличте поліцію та оформте відповідний протокол. Це дозволить вам отримати офіційний документ, який підтвердить факт ДТП та стане ключовим доказом при подальшому врегулюванні справи.

2. Звернутися до МТСБУ.

Після оформлення протоколу зверніться до МТСБУ та надайте повідомлення про ДТП у письмовій формі поштою або електронним листом. Для формування цієї заявки ви можете скористатися формами на сайті МТСБУ «Повідомлення про ДТП» та «Заява на страхове відшкодування», які можна знайти за посиланням . Ви можете подати документи онлайн за допомогою використання електронного цифрового підпису (КЕП), ознайомитися детальніше можна за посиланням

Важливо зазначити, що постраждалий має право звернутися до МТСБУ задля отримання страхового відшкодування лише за умови наявності в нього чинного поліса ОСЦПВ.

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3. Забезпечити можливість оглянути стан транспортного засобу представником МТСБУ.

Важливо зберігати пошкоджене авто у тому ж стані, що і було під час оформлення ДТП, до огляду представником МТСБУ. Це допоможе оцінити збитки та визначити розмір відшкодування.

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