Який штраф за їзду без страховки у 2023 році — Finance.ua
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Який штраф за їзду без страховки у 2023 році

Страхування
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Який штраф за їзду без страховки у 2023 році
Який штраф за їзду без страховки у 2023 році
Автоцивілка, або страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є обов’язковою для всіх автомобілістів в Україні.
Про це сказано в статті Finance.ua Штраф за відсутність автоцивілки у 2023 році.
Розмір штрафу за відсутність страховки — у 2023 році розмір штрафу за відсутність автоцивілки становить 425 грн. Якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, він збільшується до 850 грн.
Штраф за прострочену страховку складає 850 грн.
Під час воєнного стану в Україні діють такі ж правила щодо обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тобто, їздити без страховки заборонено.
Штраф за їзду без страховки може бути виписаний декілька разів. Якщо після виплати штрафу вас знову зупинять, і ви не матимете полісу, штраф буде виписаний ще раз.

Довідка Finance.ua:

  • автоцивілка забезпечує відшкодування збитку третім особам внаслідок ДТП. Тобто, якщо ви пошкодите чиюсь машину або заподієте шкоду здоров’ю її водія чи пасажира, страхова компанія покриває частину витрат у межах визначених законом лімітів — 160 тис. грн за шкоду, заподіяну майну, 320 тис. за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих.

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За матеріалами:
Finance.ua
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