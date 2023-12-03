Рейтинг найбезпечніших вживаних авто за 2023 рік — Finance.ua

Рейтинг найбезпечніших вживаних авто за 2023 рік Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Рейтинг найбезпечніших вживаних авто за 2023 рік

Дані про функції безпеки автомобіля дають можливість водіям зробити правильний та надійний вибір. Експерти щороку оцінюють технічні характеристики транспортних засобів, щоб визначити всі переваги та недоліки.

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Видання Mirage News опублікувало рейтинг Used Car Safety Ratings найбезпечніших вживаних авто у 2023 році. Особливу увагу було зосереджено не лише на тому, як машина захищає водія, а й як впливає на інших учасників дорожнього руху під час аварії.

Експерти оцінювали автомобіль за такими критеріями:

1. Безпека водія — наскільки добре транспортний засіб задатний захистити водія від серйозних травм та загибелі під час аварії.

2. Безпека інших учасників — як машина захищає інших водії, пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів від загибелі чи травм під час аварії.

3. Запобігання ДТП — зменшення ризику аварії завдяки перевіреним технологіям: електронний контроль стабільності, автономне екстрене гальмування, допомога утримання в смузі руху, контроль стійкості при перекаті, камери й датчики заднього виду.

Авто, які отримали 5 балів у кожній категорії, наведеній вище:

Audi A4/S4/RS4/AllRoad (MY 2008−2015);

Honda CR-V (MY 2017−2021);

Honda Odyssey (MY 2013−2021);

Jeep Cherokee (MY 2014−2021);

Kia Cerato (MY 2018−2021);

Land Rover Range Rover Sport (MY 2005−2013);

Mazda 3/Axela (2013−2019);

Mazda 6/Atenza (2012−2021);

Mazda CX-3 (MY 2015−2021);

Mazda CX-5 (MY 2017−2021);

Mazda CX-9 (MY 2016−2021);

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Mitsubishi Outlander (MY 2012−2021);

Mitsubishi Pajero Sport (MY 2015−2021);

Mercedes Benz E-Class W212/C207/A207 (MY 2009−2016);

Subaru Impreza/XV (MY 2016−2021);

Toyota C-HR (MY 2016−2021);

Toyota Camry (MY 2017−2021);

Toyota Corolla (MY 2018−2021);

Toyota RAV4 (MY 2019−2021);

Volkswagen Tiguan (MY 2016−2021).

Експерти зазначали, що в середньому транспортний засіб, виготовлений у 2021 році, знижує ризик загибелі або серйозних травм учасників дорожнього руху на 33% порівняно з транспортним засобом, виготовленим у 2001 році.

Новіші транспортні засоби забезпечують знижений ризик аварії завдяки набору технологій запобігання аваріям.

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