ТОП-5 економічних авто з автоматичною коробкою передач — Finance.ua

ТОП-5 економічних авто з автоматичною коробкою передач Вчора 19:11 — Фондовий ринок

Автомобіль, freepik.com

Машин з автоматичними трансмісіями різних типів на шляхах все більше, але є кілька водійських стереотипів, що пригальмовують їх поширення. Одна з фобій про те, що автоматичні трансмісії дуже підвищують апетит автомобіля.

При підготовці публікації були використані матеріали видань Autocar, Autobild, «Автоцентр» та компаній-виробників.

Коли автовиробник визначає витрату пального для своїх нових моделей, він користується спеціальною, офіційно визнаною методикою. І це не випадково, бо апетит машини дуже залежить від умов руху і від стилю керування водія. Це стосується в рівній мірі і авто з «механікою», і комплектацій з «автоматом». В ці цій публікації ми будемо оперувати технічними даними автовиробників і ця паспортна витрата в абсолютній більшості випадків реально досяжна для пересічного драйвера — хоча і не без нюансів.

Чому машини з «автоматом» — ненажери

По-перше, це не завжди так. А по-друге, за все доводиться платити — і за комфортну трансмісію також. Насправді вагомі конструктивні підстави для перевитрати пального є лише в одного з чотирьох видів автоматичних трансмісій — у класичних АКП з планетарними передачами і гідротрансформатором. Саме гідротрансформатор, через прослизання потоків оливи, і спричиняє помітні втрати потужності. У решти «автоматів» настільки принципових причин для ненажерливості немає.

Renault Megane III

Цю модель ми не даремно поставили на перше місце — «Меган» сьогодні один з лідерів українського ринку. Модель в принципі дуже вдала, в Україні найбільш поширена в кузові універсал Grandtour і 5-дверний хетчбек, хоча є також інші варіанти — 3-дверний хетчбек Coupe, купе-кабріолет Megane СС з жорстким дахом і седан з власним іменем Fluence. Всі кузови поки що успішно опираються корозії, тобто модель можна рекомендувати не лише за добре відомий двигун та вдалу трансмісію. Саме дизель 1.5 dCI (85 — 110 к.с.) — найбільш поширений силовий агрегат. Мотор не лише економічний, а й надійний та довговічний, а ще — дуже тяговитий з його 200 — 260 Нм. Автомат технічно — сучасний преселективний «робот» EDC з шістьома передачами та двома зчепленнями, відомий також під іменами Getrag і Powershift. Заявлена витрата пального — від 4,0 л/100 км, і експерти підтверджують цей показник, хоча для його досягнення треба постаратись.

Volkswagen Golf VII

Саме 1,4-літровий двигун — найбільш безпроблемний у цілому сімействі TSI, а його 125-сильне виконання є найбільш економічним варіантом. Семиступінчастий преселективний «робот» DSG готовий посперечатись в економічності з чистою «механікою» з найдосвідченішим драйвером за кермом. Витрата пального в такій конфігурації до 5,0 л/100 км у змішаному циклі, при тому що за потреби такий Golf може «вистрелити» з місця за 9,1 с до першої сотні. Нагадаємо, що Volkswagen Golf VII при тому — не якісь малюк, а достатньо місткий універсальний автомобіль С-класу.

Ravon R2

Тривалий час цей компактний автомобільчик був найдешевшим новим автомобілем в Україні, а ще — найдешевшою моделлю з «автоматом». При чому АКП тут — повноцінна класична гідромеханіка, надійна і довговічна. Коробка не дуже сучасна, всього лише 4-ступінчаста, але для легкої машинки В-класу цього цілком достатньо. Двигун теж не є дивом технологій, але він потужний (85 к.с.) і через свою простоту безвідмовний. Власне, і весь автомобіль ще не так давно був Chevrolet`ом — модель Spark продавалася по всьому світу. Середня витрата пального за даними виробника — 6,7 л/100 км. Більше, ніж у інших колег в нашій добірці, але якщо врахувати ціну самої машини…

Citroen C4 II

Модель доступна здебільшого в кузові 5-дверний хетчбек, хоча для окремих ринків машина випускалася і в версії седан. У парі з економічним 1,6-літровим дизелем могло бути цілих два види автоматичних трансмісій — трохи «смиканий» однодисковий «робот» і майже бездоганна класична гідромеханіка від Aisin. Обидві коробки — 6-ступінчасті, обидві обіцяють витрату пального 3,5 — 4,4 л/100 км відповідно в режимах траса — місто. І за динамікою обидві автоматичні версії також майже рівні (11,2 с та 11,1 с до 100 км/год).

Smart ForTwo III

Не зовсім типовий для українських шляхів автомобільчик, проте, показовий з токи зору витрат пального — за паспортними даними, у змішаному циклі йому потрібно лише 4,2 — 4,5 л бензину на 100 км. Трициліндровий двигунець має турбіну і аж 90 сил, що, однак, не перетворює 900-кілограмову машинку на гоночний болід. Може, і добре, адже за геометричними даними та керованістю вона теж не є мрією вуличного гонщика. Натомість коробка-«автомат» просунута, це преселективний 6-ступінчастий «робот» з двома зчепленнями — саме йому слід завдячувати за скромний апетит цієї автівки.

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