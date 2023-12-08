Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі — Finance.ua

Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі Вчора 21:04 — Особисті фінанси

Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі

Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%. Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців», — сказано в повідомленні.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 16%; авто з ГБО — 6%; гібриди — 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

До 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 1511 од.; Renault Megane — 1261 од.; SKODA Octavia — 894 од.; Volkswagen Passat — 728 од.; Nissan Leaf — 515 од.; Volkswagen Tiguan — 466 од.; Audi A4 — 421 од.; Nissan Qashqai — 419 од.; Ford Focus — 403 од.; Audi Q5 — 399 од.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Нагадаємо, за даними Інституту дослідження авторинку, найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1−2 тисячі. Не став виключенням й жовтень, протягом якого таких було 11,2% від загальної кількості ввезених.

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