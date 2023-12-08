Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі

Особисті фінанси
731
Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі
Українці придбали рекордну за півтора року кількість вживаних імпортних автівок: найпопулярніші моделі
Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%. Отже, минуломісячне поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців», — сказано в повідомленні.

Читайте також: Страхування вживаних авто: ціна та умови

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 16%; авто з ГБО — 6%; гібриди — 3%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
До 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
  1. Volkswagen Golf — 1511 од.;
  2. Renault Megane — 1261 од.;
  3. SKODA Octavia — 894 од.;
  4. Volkswagen Passat — 728 од.;
  5. Nissan Leaf — 515 од.;
  6. Volkswagen Tiguan — 466 од.;
  7. Audi A4 — 421 од.;
  8. Nissan Qashqai — 419 од.;
  9. Ford Focus — 403 од.;
  10. Audi Q5 — 399 од.
Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у 3,5 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, за даними Інституту дослідження авторинку, найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1−2 тисячі. Не став виключенням й жовтень, протягом якого таких було 11,2% від загальної кількості ввезених.
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.