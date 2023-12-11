Названо автомобілі, які незабаром знімуть із виробництва — Finance.ua

Названо автомобілі, які незабаром знімуть із виробництва Сьогодні 00:27 — Технології&Авто

Названо автомобілі, які незабаром знімуть із виробництва

Автовиробники регулярно не тільки випускають нові машини та оновлюють вже наявний модельний ряд, але й знімають з виробництва ті моделі, які вже зжили себе або не мають попиту. Які моделі покинуть ринок найближчим часом, розповіли експерти порталу AutoBlog.

Наступного року виробники знімуть із продажу понад два десятки автомобілів. Серед них — дві моделі Audi. Це Audi R8 Performance Quattro, який випускався протягом 17 років, та Audi TT, для якого 2023 модельний рік став останнім. Подейкують, що обидва автомобілі в найближчому майбутньому отримають електричних наступників.

Оcь автомобілі, які знімуть із виробництва найближчим часом:

Audi R8 Performance Quattro; Audi TT; Chevrolet Bolt EV та EUV; Chevrolet Camaro; Dodge Challenger; Dodge Charger; Chrysler 300; Dodge Durango; Ford Edge; Ford Escape; Ford Transit Connect; Genesis G70; Jeep Cherokee; Jeep Renegade Upland; Kia Rio; Kia Stinger; Maserati Ghibli; Mazda CX-9; Mazda MX-30; McLaren 720S; Mercedes-AMG GT (чотиридверний); Mercedes-Benz C-Class та E-Class (купе та кабріолет); Mercedes-Benz CLS; Mercedes-Benz Metris; Mitsubishi Mirage; Nissan Maxima.

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MMR За матеріалами:

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