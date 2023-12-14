ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну — Finance.ua

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
У листопаді український автопарк поповнився на 23,5 тис. легковиків з пробігом, що на 1,7 тис. більше, ніж було подано на першу реєстрацію у жовтні. Фактично, якщо не брати незначне зниження темпів «пригону» у квітні, від початку року цей сегмент зростав, збільшуючи свою частку на вторинному ринку, як зараз сягнула 23,1%, хоч починався рік з 16%.
Про це свідчить аналітика ринку від порталу auto.ria.
Загалом за минулі 11 місяців, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, на першу реєстрацію після розмитнення було подано 198 тис. вживаних легкових машин. Середній вік новоприбулих авто у листопаді виявився найменшим — 9,4 року, при середньому значенні для 2023-го близько 10,5 року.
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Набір виробників залишився незмінним з попереднього місяця, лише кілька з резидентів цього «Топ-15» помінялися місцями, а також незначно змінилися частки деяких марок. Загалом — доволі стабільна картина уподобань українських автомобілістів щодо «свіжопригнаних» легковиків.
Список окремих моделей, які найчастіше «приганяли» минулого місяця, має доволі звиклий вигляд: той же лідер Volkswagen Golf, завдячуючи своїй електричній версії, яка підсилила варіанти з ДВЗ у кількості 364 шт. Проте й без них «гольф» так чи інакше отримав би першість. Друга позиція у Skoda Octavia, третя — у Renault Megane. Колишній очільник цього рейтингу, Volkswagen Passat, поки переводить дух на четвертій сходинці.
15 моделей, які найчастіше подавали на першу держреєстрацію
1. Volkswagen Golf
- Куплено — 1452 шт.
- Популярний р.в. — 2020
- Середня ціна подібних — $20 700
2. Skoda Octavia
- Куплено — 943 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $15 500
3. Renault Megane
- Куплено — 806 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна подібних — $8200
4. Volkswagen Passat
- Куплено — 762 шт.
- Популярний р.в. — 2016
- Середня ціна подібних — $15 800
5. Renault Scenic
- Куплено — 587 шт.
- Популярний р.в. — 2017
- Середня ціна подібних — $15 700
6. Nissan Leaf
- Куплено — 537 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $16 900
7. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 483 шт.
- Популярний р.в. — 2019
- Середня ціна подібних — $27 000
8. Audi A4
- Куплено — 431 шт.
- Популярний р.в. — 2015
- Середня ціна подібних — $15 500
9. Tesla Model 3
- Куплено — 408 шт.
- Популярний р.в. — 2021
- Середня ціна подібних — $31 700
10. Audi Q5
- Куплено — 396 шт.
- Популярний р.в. — 2015
- Середня ціна подібних — $21 000
11. Volkswagen Touran
- Куплено — 387 шт.
- Популярний р.в. — 2003
- Середня ціна подібних — $5600
12. Ford Focus
- Куплено — 362 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $5800
13. Opel Astra
- Куплено — 358 шт.
- Популярний р.в. — 2005
- Середня ціна подібних — $4900
14. Nissan Rogue
- Куплено — 341 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $17 500
15. Mazda CX-5
- Куплено — 336 шт.
- Популярний р.в. — 2013
- Середня ціна подібних — $14 500
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