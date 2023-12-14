ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну — Finance.ua
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ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну

Технології&Авто
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У листопаді український автопарк поповнився на 23,5 тис. легковиків з пробігом, що на 1,7 тис. більше, ніж було подано на першу реєстрацію у жовтні. Фактично, якщо не брати незначне зниження темпів «пригону» у квітні, від початку року цей сегмент зростав, збільшуючи свою частку на вторинному ринку, як зараз сягнула 23,1%, хоч починався рік з 16%.
Про це свідчить аналітика ринку від порталу auto.ria.
Загалом за минулі 11 місяців, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, на першу реєстрацію після розмитнення було подано 198 тис. вживаних легкових машин. Середній вік новоприбулих авто у листопаді виявився найменшим — 9,4 року, при середньому значенні для 2023-го близько 10,5 року.

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ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
Набір виробників залишився незмінним з попереднього місяця, лише кілька з резидентів цього «Топ-15» помінялися місцями, а також незначно змінилися частки деяких марок. Загалом — доволі стабільна картина уподобань українських автомобілістів щодо «свіжопригнаних» легковиків.
ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
Список окремих моделей, які найчастіше «приганяли» минулого місяця, має доволі звиклий вигляд: той же лідер Volkswagen Golf, завдячуючи своїй електричній версії, яка підсилила варіанти з ДВЗ у кількості 364 шт. Проте й без них «гольф» так чи інакше отримав би першість. Друга позиція у Skoda Octavia, третя — у Renault Megane. Колишній очільник цього рейтингу, Volkswagen Passat, поки переводить дух на четвертій сходинці.

15 моделей, які найчастіше подавали на першу держреєстрацію

1. Volkswagen Golf

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 1452 шт.
  • Популярний р.в. — 2020
  • Середня ціна подібних — $20 700

2. Skoda Octavia

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 943 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $15 500

3. Renault Megane

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 806 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $8200

4. Volkswagen Passat

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 762 шт.
  • Популярний р.в. — 2016
  • Середня ціна подібних — $15 800

5. Renault Scenic

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 587 шт.
  • Популярний р.в. — 2017
  • Середня ціна подібних — $15 700

6. Nissan Leaf

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 537 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $16 900

7. Volkswagen Tiguan

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 483 шт.
  • Популярний р.в. — 2019
  • Середня ціна подібних — $27 000

8. Audi A4

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 431 шт.
  • Популярний р.в. — 2015
  • Середня ціна подібних — $15 500

9. Tesla Model 3

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 408 шт.
  • Популярний р.в. — 2021
  • Середня ціна подібних — $31 700

10. Audi Q5

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 396 шт.
  • Популярний р.в. — 2015
  • Середня ціна подібних — $21 000

11. Volkswagen Touran

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 387 шт.
  • Популярний р.в. — 2003
  • Середня ціна подібних — $5600

12. Ford Focus

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 362 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $5800

13. Opel Astra

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 358 шт.
  • Популярний р.в. — 2005
  • Середня ціна подібних — $4900

14. Nissan Rogue

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 341 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $17 500

15. Mazda CX-5

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну
  • Куплено — 336 шт.
  • Популярний р.в. — 2013
  • Середня ціна подібних — $14 500
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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