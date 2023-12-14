ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну — Finance.ua

ТОП-15 марок та моделей легкових авто, які найчастіше привозять в Україну Сьогодні 21:08 — Технології&Авто

У листопаді український автопарк поповнився на 23,5 тис. легковиків з пробігом, що на 1,7 тис. більше, ніж було подано на першу реєстрацію у жовтні. Фактично, якщо не брати незначне зниження темпів «пригону» у квітні, від початку року цей сегмент зростав, збільшуючи свою частку на вторинному ринку, як зараз сягнула 23,1%, хоч починався рік з 16%.

Про це свідчить аналітика ринку від порталу auto.ria.

Загалом за минулі 11 місяців, за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, на першу реєстрацію після розмитнення було подано 198 тис. вживаних легкових машин. Середній вік новоприбулих авто у листопаді виявився найменшим — 9,4 року, при середньому значенні для 2023-го близько 10,5 року.

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Набір виробників залишився незмінним з попереднього місяця, лише кілька з резидентів цього «Топ-15» помінялися місцями, а також незначно змінилися частки деяких марок. Загалом — доволі стабільна картина уподобань українських автомобілістів щодо «свіжопригнаних» легковиків.

Список окремих моделей, які найчастіше «приганяли» минулого місяця, має доволі звиклий вигляд: той же лідер Volkswagen Golf, завдячуючи своїй електричній версії, яка підсилила варіанти з ДВЗ у кількості 364 шт. Проте й без них «гольф» так чи інакше отримав би першість. Друга позиція у Skoda Octavia, третя — у Renault Megane. Колишній очільник цього рейтингу, Volkswagen Passat, поки переводить дух на четвертій сходинці.

15 моделей, які найчастіше подавали на першу держреєстрацію

1. Volkswagen Golf

Куплено — 1452 шт.

Популярний р.в. — 2020

Середня ціна подібних — $20 700

2. Skoda Octavia

Куплено — 943 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $15 500

3. Renault Megane

Куплено — 806 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $8200

4. Volkswagen Passat

Куплено — 762 шт.

Популярний р.в. — 2016

Середня ціна подібних — $15 800

5. Renault Scenic

Куплено — 587 шт.

Популярний р.в. — 2017

Середня ціна подібних — $15 700

6. Nissan Leaf

Куплено — 537 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $16 900

7. Volkswagen Tiguan

Куплено — 483 шт.

Популярний р.в. — 2019

Середня ціна подібних — $27 000

8. Audi A4

Куплено — 431 шт.

Популярний р.в. — 2015

Середня ціна подібних — $15 500

9. Tesla Model 3

Куплено — 408 шт.

Популярний р.в. — 2021

Середня ціна подібних — $31 700

10. Audi Q5

Куплено — 396 шт.

Популярний р.в. — 2015

Середня ціна подібних — $21 000

11. Volkswagen Touran

Куплено — 387 шт.

Популярний р.в. — 2003

Середня ціна подібних — $5600

12. Ford Focus

Куплено — 362 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $5800

13. Opel Astra

Куплено — 358 шт.

Популярний р.в. — 2005

Середня ціна подібних — $4900

14. Nissan Rogue

Куплено — 341 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $17 500

15. Mazda CX-5

Куплено — 336 шт.

Популярний р.в. — 2013

Середня ціна подібних — $14 500

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