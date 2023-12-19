У «Дії» оновили дизайн застосунку та додали нові функії, — Федоров Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

У «Дії» оновили дизайн застосунку та додали нові функії, — Федоров

Застосунок «Дія» отримав на новий дизайн та низку нових функцій, серед яких персоналізований розділ для кожного українця.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Дія Summit.

«У застосунку за останні три роки зʼявилось багато послуг, які змусили нас переосмислити дизайн „Дії“. Ми додали динамічний фон та єдиний стиль для всіх документів в середині, збільшили фото на них», — зазначив Федоров.

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Також у застосунку можна змінювати порядок документів та прибирати ті, якими українці рідко користуються. Послуги у застосунку тепер називаються сервісами та мають змінений дизайн.

Одним з головних оновлень в «Дії» є «Стрічка». Це новий персоналізований розділ, який завдяки певному алгоритму адаптується під потреби кожного користувача.

«Через те, що послуг та сервісів у застосунку стало дуже багато, кожен користувач відповідно до своїх потреб отримуватиме підбірку найбільш актуальних», — пояснив Федоров.

Також міністр додав, що у 2024 р планується відкрити код «Дії».

Оновлення вже доступні для всіх користувачів.

новими функціями, доступними для усіх користувачів, стали: У пресслужбі «Дії» конкретизували , що

автоматизована послуга Внесення змін про ФОП;

перереєстрація авто;

е-Підприємець — бета-тест;

послуги для моряків.

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