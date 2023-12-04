Для держслужбовців запустять сервіс «Дія.Офіс» — Finance.ua

Для держслужбовців запустять сервіс «Дія.Офіс» Сьогодні 11:45

Для держслужбовців запустять сервіс «Дія.Офіс»

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає змогу запустити сервіс Дія.Офіс для посадовців. Постанова визначає, які функції виконуватиме Дія.Офіс.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Після запуску сервісу посадові особи та працівники держустанов зможуть у Дії:

мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації між держслужбовцями;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою Дія.Підпису. Це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів.

Крім того, Дія.Офіс дасть змогу переглядати інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрями.

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Пізніше з’явиться функціонал, де кожен українець зможе слідкувати за виконанням планів міністерств, відстежувати ефективність держслужбовців та бачити прогрес по місяцях.

Для чого це необхідно

Це допоможе цифровізувати й автоматизувати роботу працівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабміну.

Довідка Finance.ua:

українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку;

у застосунку «Дія» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів. Для цього треба оновити застосунок, обрати документ, який треба перекласти, а потім натиснути на три крапки у правому нижньому кутку документа й обрати «Перекласти англійською»;



у вересні в «Дії» зареєстровано понад 26 тис. фізичних осіб — підприємців, що є рекордним показником за останні три роки.

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