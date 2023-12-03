Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці — Finance.ua

Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці

Українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у Дії», — сказано в повідомленні.

Вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.

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У Дії зараз доступні такі облігації:

Євпаторія;

Сімферополь;

Ялта;

Нова Каховка;

Севастополь.

Щоб придбати облігацію, необхідно:

зайти у Дію;

на головному екрані натиснути на Військові облігації;

вибрати облігацію, партнера та кількість;

підписати та сплатити;

облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

«Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте», — додав Федоров.

Нагадаємо, що про збереження власних заощаджень потрібно подбати заздалегідь та ретельно підібрати необхідні інструменти. Важливо враховувати свої фінансові цілі і готовність до ризику при виборі інструментів для збереження заощаджень.

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