Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці — Finance.ua
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Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці

Особисті фінанси
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Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці
Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці
Українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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«Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у Дії», — сказано в повідомленні.
Вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.
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У Дії зараз доступні такі облігації:
  • Євпаторія;
  • Сімферополь;
  • Ялта;
  • Нова Каховка;
  • Севастополь.
Щоб придбати облігацію, необхідно:
  • зайти у Дію;
  • на головному екрані натиснути на Військові облігації;
  • вибрати облігацію, партнера та кількість;
  • підписати та сплатити;
  • облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.
«Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте», — додав Федоров.
Нагадаємо, що про збереження власних заощаджень потрібно подбати заздалегідь та ретельно підібрати необхідні інструменти. Важливо враховувати свої фінансові цілі і готовність до ризику при виборі інструментів для збереження заощаджень.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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