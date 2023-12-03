Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці — Finance.ua

Військові облігації в «Дії»: скільки грошей вже заробили українці
Українці, які придбали військові облігації у застосунку «Дія», отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у Дії», — сказано в повідомленні.
Вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.
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У Дії зараз доступні такі облігації:
- Євпаторія;
- Сімферополь;
- Ялта;
- Нова Каховка;
- Севастополь.
Щоб придбати облігацію, необхідно:
- зайти у Дію;
- на головному екрані натиснути на Військові облігації;
- вибрати облігацію, партнера та кількість;
- підписати та сплатити;
- облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.
«Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте», — додав Федоров.
Нагадаємо, що про збереження власних заощаджень потрібно подбати заздалегідь та ретельно підібрати необхідні інструменти. Важливо враховувати свої фінансові цілі і готовність до ризику при виборі інструментів для збереження заощаджень.
Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати
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