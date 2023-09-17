ТОП-5 улюблених облігацій українців — Finance.ua

ТОП-5 улюблених облігацій українців Сьогодні 20:52 — Казна та Політика

Купівля ОВДП серед фізичних осіб набирає обертів. Попри літній сезон, якому, зазвичай, притаманне зниження інвестиційної активності, розмір портфелю ОВДП у фізичних осіб продовжив зростати.

За результатами літа, він сягнув майже 49,3 млрд гривень (на початку року цей показник становив 30 млрд гривень), та вперше в історії обігнав обсяг портфелю нерезидентів, що становить 49,1 млрд гривень. А ось розподіл між вкладами у гривневі та валютні ОВДП майже не змінився. Українці поки що надають перевагу інвестиціям у валютні папери, які на 1,6 млрд гривень перевищили вкладення у гривневі облігації.

Тобто 48% від загального обсягу вкладень в ОВДП українці інвестували у папери, номіновані в національній валюті, і, відповідно, 52% — у валютні, переважно доларові, які є доступнішими, ліквіднішими та з вищою дохідністю, порівнюючи з євро

Топ-5 ОВДП літа

Можна виділити топ-5 ОВДП, які користувалися найбільшим попитом влітку.

На першому місці — військові ОВДП із погашенням у січні 2025 року. Інвестори надали перевагу саме цим паперам за рахунок найоптимальнішого поєднання терміну та дохідності — а саме: 1,5-річні папери під 19,15%.

На другому місці — військові ОВДП із погашенням у вересні 2023 року. Дохідність за ними була в діапазоні від 14,5% до 12%. Більшість інвесторів при першій купівлі часто нехтує дохідністю та обирає найкоротше погашення, щоб зрозуміти механіку роботи з інструментом. Тобто ми бачимо й надалі, що портфель ОВДП у фізичних осіб зростає за рахунок нових інвесторів, а не нарощування портфелю вже наявних клієнтів.

На третьому місці — звичайні ОВДП із погашенням у листопаді 2023 року. Мотиви купівлі — майже ті самі. Але у цих паперів більша дохідність — на рівні 16,5%.

На четвертому місці — звичайні, не військові облігації, з найдовшим терміном погашення — у 2027 році. Ці папери торгувалися з дохідністю від 20% до 19,75%.

І замикають топ-5 — військові ОВДП із кінцевим терміном обігу у червні 2024 року під 18%.

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