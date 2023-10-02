Мінфін 3 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні — Finance.ua

Мінфін 3 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Мінфін 3 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні

Міністерство фінансів 3 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Облігації в гривні мають строки обігу 364, 623 та 1 127 днів.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня — 44,5 млн гривень.

Раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 67,3% і залучило 1 261,1 млрд гривень у 2022 році.

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