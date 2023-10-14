Які інструменти обрати для збереження заощаджень — Finance.ua

Які інструменти обрати для збереження заощаджень Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Які інструменти обрати для збереження заощаджень

Про збереження власних заощаджень потрібно подбати заздалегідь та ретельно підібрати необхідні інструменти.

Про це пише Фінкульт.

Важливо враховувати свої фінансові цілі і готовність до ризику при виборі інструментів для збереження заощаджень.

Є декілька варіантів

1. Зберігання заощаджень у готівці вдома. Досить розповсюджений варіант з різними інтерпретаціями «під матрацом», «у банці», «у книжці» та інше. Але при цьому ваші кошти практично не захищені від псування та знецінення. Їх легко витратити, бо вони завжди доступні.

Не найнадійніший спосіб зберегти заощадження.

Читайте також Чому не виходить заощаджувати

«Не рекомендуємо зберігати суму, яка перевищує ваші витрати за місяць, вдома. А далі розглянемо більш надійні та вигідні способи», — кажуть експерти Фінкульту.

2. Банківський депозит. Найпростіший варіант для початківця. Процедура відкриття та обслуговування досить проста. Беззаперечними перевагами депозиту є надійність та безпечність.

Кошти в банку захищені від псування (знищення), крадіжки та від нецільового використання. До того ж вони додатково захищені гарантіями Фонду гарантування вкладів. Якщо з банком щось станеться — ви гарантовано отримаєте ваші кошти. Але проценти можуть бути нижчими порівняно з іншими інвестиціями.

Читайте також Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту — думка Рожкової

3. Цінні папери. До прикладу — ОВДП. Останнім часом достатньо розповсюджений інструмент, а особливо військові облігації. Це можливість підтримати державу та одночасно зберегти й примножити власний капітал.

На облігації не розповсюджуються гарантії Фонду, але діє гарантія від держави. Дохід буде трішки вищий у порівняні з депозитами та не потрібно сплачувати податки з прибутку. Але процедура їх придбання складніша та необхідно враховувати деякі супутні витрати.

4. Можна створити особистий портфель, в якому будуть присутні акції, облігації й інші активи. Але якщо ви не є експертом у фінансових ринках, в такому разі вам потрібно буде залучити фінансового консультанта.

Він зможе надати поради та допоможе сформувати особистий інвестиційний портфель враховуючи ваші конкретні обставини, можливості та цілі.

«Пам'ятайте, що завжди можна скористатися диверсифікацією інвестицій для зменшення ризику», — додали у Фінкульті.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.