Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту — думка Рожкової — Finance.ua

Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту — думка Рожкової Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту — думка Рожкової

В Україні наразі існує декілька можливих шляхів інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Криптовалюта є ризикованим інструментом.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Універсальний рецепт — це диверсифікувати свої заощадження. Він працює в усі часи абсолютно, і зараз він також працює, оскільки економіка потроху відновлюється, люди також переналаштовуються, і хочуть приймати рішення вже базуючись на якихось економічних розрахунках», — сказала вона.

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За її словами, спрацювали заходи НБУ щодо стимулювання банків підвищувати ставки за депозитами, а Мінфін підняв ставки за державними облігаціями.

«Тому вже є альтернатива: можна покласти гроші на депозит, можна — у військові облігації чи просто в ОВДП. Є можливість навіть, для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано в рамках 100 тисяч гривень на місяць і розмістити на депозит», — заявила Рожкова.

Вона нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, «і це те, що слід пам’ятати громадянам».

«До речі, у світі відношення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики», — сказала вона.

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Рожкова зазначила, криптовалюта — «це не засіб платежу, це не гроші, це інший актив, тому, якщо люди хочуть їм скористатися, нехай зважують на ризики, які там присутні».

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