Чотири прості правила, щоб почати заощаджувати — Finance.ua

Чотири прості правила, щоб почати заощаджувати Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Чотири прості правила, щоб почати заощаджувати

Без перебільшення можна заявити, що усі хоча б один раз замислювалися над тим, як формувати власний бюджет та заощаджувати. І в сучасних реаліях це особливо актуально, пише Barclays

У британському банку Barclays, наприклад, зібрали низку порад для тих, хто прагне більш ефективно заощаджувати кошти. Про найцікавіші з них — далі у тексті. Ба більше, їх усі досить легко почати втілювати в життя.

Власні правила

Процес заощадження коштів варто почати із планування та створення тих правил, які допоможуть вам досягти своїх фінансових цілей. Для прикладу, можна встановити ліміт для витрат на тиждень чи місяць, чи використовувати частіше готівку замість картки. Вважають, що таким чином, можна уникнути імпульсивних витрат.

Мета — це важливо

Заощаджувати завжди легше, коли є щось, що людина прагне втілити в життя з нетерпінням. Тож варто виписати свої цілі та вказати, чому це важливо для вас. Крім того, варто переглядати цей список кожного місяця, для того аби контролювати ситуацію.

Організація витрат

Перш ніж починати заощаджувати необхідно зрозуміти рівень ваших доходів та витрат. Зокрема, варто розуміти, яка сума необхідна для забезпечення базових потреб щомісяця. Для того, аби спростити це завдання, радять оплачувати основні рахунки. Тут можна згадати про комунальні послуги.

Виклик на 5 гривень

В оригінальній версії цього правила вказують іншу валюту, а саме фунт стерлінгів. Проте його з легкістю можна адаптувати в Україні, просто замінивши грошову одиницю.

Суть принципу така — відкладайте 5 гривень кожного разу, коли купуєте щось, що коштує більш як 20 гривень. Це може допомогти сформувати звичку заощаджувати кошти та по-новому оцінити вартість послуг та товарів, на які витрачаєте кошти.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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