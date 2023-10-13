Рекорд за три роки. Федоров розповів, скільки ФОПів відкрили у «Дії» у вересні — Finance.ua
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Рекорд за три роки. Федоров розповів, скільки ФОПів відкрили у «Дії» у вересні

Особисті фінанси
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Рекорд за три роки. Федоров розповів, скільки ФОПів відкрили у «Дії» у вересні
Рекорд за три роки. Федоров розповів, скільки ФОПів відкрили у «Дії» у вересні
У вересні в «Дії» зареєстровано понад 26 тис. фізичних осіб — підприємців, що є рекордним показником за останні три роки.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Рекорд за три роки — українці відкрили 26+ тисяч ФОПів у Дії за вересень. Відкривати новий бізнес під час війни — це героїчний вчинок. Попри всі труднощі підприємці підтримують економіку та створюють нові робочі місця. Саме з податків наповнюється бюджет, військові отримують зарплату, а люди — соціальні виплати», — написав Федоров.
Інфографіка: <a href="https://t.me/zedigital">t.me/zedigital</a>
Інфографіка: t.me/zedigital
Він нагадав, що зараз реєстрація ФОП у Дії повністю автоматична та найшвидша в усьому світі.
«Сервіс усуває бюрократію, довгу паперову роботу й економить час для бізнесу», — додав він.
Як повідомила пресслужба «Дії», більше бізнесів відкривають жінки, 51,06% від загальної кількості.
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У лідерах за видами діяльності незмінно — роздрібна торгівля. Попри війну бізнесів відкривається більше, ніж до повномасштабного вторгнення.
Топ сфер діяльності ФОП протягом 2023 року: програмування; інтернет-магазини; перукарні та салони краси; роздрібна торгівля: продукти, напої, тютюн; ресторани та кафе.
Інфографіка: <a href="https://t.me/zedigital">t.me/zedigital</a>
Інфографіка: t.me/zedigital
Нагадаємо, за даними Опендатабот, протягом вересня українці відкрили 35 587 фопів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки.
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За матеріалами:
Finance.ua
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