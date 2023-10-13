Оподаткування ФОПів не змінюватимуть до кінця війни — Гетманцев Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Оподаткування ФОПів не змінюватимуть до кінця війни — Гетманцев

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що спрощену систему оподаткування для фізосіб-підприємців не змінюватимуть до кінця війни.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українським Новинам».

«…Ми не збираємося змінювати систему єдиного податку у війну», — наголосив депутат.

При цьому Гетманцев вважає, що система єдиного податку, яка працює зараз, перестала виконувати функцію підтримки малого бізнесу, а стала способом ухилення від податків для великого бізнесу.

На його думку, з чинною системою оподаткування ФОПів Україну не візьмуть в Європейський Союз.

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Нардеп розповів, що Міністерство фінансів уважно вивчає всі європейські моделі, переважно східноєвропейських країн, і визначає найбільш прийнятну для нас.

«Ми повинні з вами уніфікувати наше оподаткування із системою оподаткування ЄС, це стосується і звичайної системи, і спрощеної. За зразком, одна з країн, яка розглядається — це Польща», — додав Гетманцев.

За його словами, питання моделі оподаткування малого бізнесу наразі лише розглядається, тому говорити про будь-які нові ставки податків зарано.

Довідка Finance.ua:

відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалася перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.



Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядає модель оподаткування фізосіб-підприємців, яка була б цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як «бавляться» з податками великі підприємства. Зокрема, розглядається польська модель оподаткування ФОП.

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