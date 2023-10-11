Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка) — Finance.ua
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Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)

Особисті фінанси
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Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)
Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)
Протягом вересня українці відкрили 35 587 фопів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки.
Про це повідомив Опендатабот.
Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П’ята частина усіх нових фопів відкривається на Київщині.
У вересні українці відкрили 35 587 нових фопів. Це найбільша кількість нових справ за останні три роки.
Попередній рекорд — 31 477 — було зафіксовано у червні 2023 року. Для прикладу, до того більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.
Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)
Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Майже половина нових фопів — 43% — відкриваються у сфері торгівлі:
  • роздрібна торгівля (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2343 фопи.
У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг — 3244.
Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)

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П’ята частина від усіх нових фопів — 21% або ж 7407 — відкривається на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).
Найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.
Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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