Білий дім сподівається, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України в січні — Finance.ua
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Білий дім сподівається, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України в січні

Казна та Політика
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Білий дім сподівається, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України в січні
Білий дім сподівається, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України в січні
У Білому домі вважають, що досягли прогресу під час переговорів із республіканцями в Сенаті США щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні, що дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
Про це на брифінгу для журналістів у середу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Кірбі нагадав, що уряд США має кошти на надання Україні лише одного пакета військової допомоги до кінця року, але без рішення Конгресу далі грошей на це не буде. Тому важливо, аби американські законодавці проголосували якнайшвидше.
«Певного прогресу (на переговорах. — Ред.) було досягнуто, не буду забігати наперед, ми повинні подивитись, як розвиватимуться події», — зазначив він.
Представник Білого дому підкреслив, що незалежно від виділення Україні допомоги бойові дії там не зупиняться, а росіяни продовжать наступальні операції, зокрема на сході в районі Авдіївки, які прискоряться після замерзання ґрунту в кінці січня — на початку лютого.
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«Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, це станеться десь у січні, але чим раніше — тим краще», — додав Кірбі.
Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.
У середу стало відомо, що Сенат США до кінця року не проголосує за пакет допомоги Україні, хоча перемовники від обох партій продовжують свою роботу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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