У США прийняли оборонний бюджет на 2024 рік: скільки може отримати Україна — Finance.ua

У США прийняли оборонний бюджет на 2024 рік: скільки може отримати Україна Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

У США прийняли оборонний бюджет на 2024 рік: скільки може отримати Україна

Сенат США ухвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) із рекордною сумою дозволених витрат, а також $300 млн на допомогу Україні.

Голосування відбулося в середу, передає Reuters

«Це (законопроєкт. — Ред.) забезпечить Америці можливість зберігати позицію проти росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі», — заявив у цьому звʼязку в середу лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

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Цьогорічний NDAA охоплює близько 3,1 тисячі сторінок та дозволяє виділення рекордних $886 мільярдів, що на 3% більше, ніж минулого року.

Законопроєкт містить положення про виділення $300 мільйонів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Ця сума є мізерною в порівнянні з $61 мільярдом допомоги для України, включеної до пакету додаткового фінансування президента Байдена, зазначає видання.

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У жовтні 2023 року Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом мова йшла про $106 млрд.

Проте, він застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу для України.

Республіканці заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою. Після цього Байден заявив, що заради ухвалення допомоги Україні Байден готовий йти на компроміс з республіканцями.

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Укрінформ За матеріалами:

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