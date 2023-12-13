Україна та США розробляють нову військову стратегію на 2024 рік — Finance.ua

Україна та США розробляють нову військову стратегію на 2024 рік Сьогодні 09:25

Україна та США розробляють нову військову стратегію на 2024 рік

Українське та американське військове командування шукають нову стратегію ведення війни з росією, яку ЗСУ змогли б реалізувати на початку наступного року.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських та українських чиновників.

Відомо, що США наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання територій, оборону та нарощування запасів та сил протягом року. Україна ж, за словами джерел, хоче перейти в атаку — або на землі, або за допомогою дальніх ударів.

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У США вважають, що Україні краще дотримуватися стратегії «тримати та будувати»: зосередити увагу на утриманні території та нарощуванні її здатності виробляти зброю протягом 2024 року — такий підхід підвищить самодостатність України та дасть змогу відбити будь-який новий російський наступ.

Мета полягатиме у створенні достатньо реальної загрози, щоб росія могла розглянути можливість участі у «змістовних переговорах» наприкінці наступного року чи в 2025-му.

Українське військове командування водночас вивчає стратегії, що ґрунтуються на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені: вони шукають способи вивести росію з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї та потяги для перевезення боєприпасів. План характеризується як «дуже сміливий».

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На тлі обговорень Пентагон вирішив відправити до Києва генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, який керує підтримкою ЗСУ з бази у Німеччині, щоб він працював із військовим керівництвом України.

Американські чиновники сказали, що без нової стратегії та додаткового фінансування «Україна може програти війну».

NYT пише, що необхідність нової стратегії виникла на тлі невдачі контрнаступу України та ослаблення підтримки в Конгресі США. Видання нагадує про розбіжності, які виникли між Україною та США під час підготовки контрнаступу: Україна вважала найважливішим театром військових дій схід, тоді як Вашингтон вважав цей регіон стратегічно менш важливим, ніж окуповане південне узбережжя.

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Американці хотіли, щоб ЗСУ зосередилися на півдні - щоб перерізати чи поставити під загрозу контроль росіян над сухопутним коридором до Криму. На думку українського командування, оборона там була надто надійною, щоб її можна було прорвати.

У результаті Україна розділила свої сили між сходом та півднем. При цьому військове командування заявило, що очікування США були нереалістичними, особливо з урахуванням того факту, що Україна не має авіації.

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