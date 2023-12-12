Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні — Finance.ua
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Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні

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Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні
Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні, Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США та розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
За словами Зеленського, такий хаб має розміщуватися на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.
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Він також зазначив, що для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.
Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.
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Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.
Нагадаємо, українська влада у 2024 році спрямує на оборонну сферу всі податки, які надійдуть у бюджет від населення та підприємців. Очікується, що це буде сума приблизно в 1,5 трлн грн.
За даними Міністерства фінансів, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України

За матеріалами:
Українська правда
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