Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні — Finance.ua

Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні Сьогодні 10:30

Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні, Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США та розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

За словами Зеленського, такий хаб має розміщуватися на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.

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Він також зазначив, що для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.

Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

Нагадаємо, українська влада у 2024 році спрямує на оборонну сферу всі податки, які надійдуть у бюджет від населення та підприємців. Очікується, що це буде сума приблизно в 1,5 трлн грн.

За даними Міністерства фінансів, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Українська правда За матеріалами:

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