Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні — Finance.ua

Зеленський у США поділився ідеєю створити європейський оборонний хаб в Україні
Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США та розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
За словами Зеленського, такий хаб має розміщуватися на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.
Він також зазначив, що для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.
Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.
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Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.
Нагадаємо, українська влада у 2024 році спрямує на оборонну сферу всі податки, які надійдуть у бюджет від населення та підприємців. Очікується, що це буде сума приблизно в 1,5 трлн грн.
За даними Міністерства фінансів, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України
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