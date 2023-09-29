Залишилося $1,6 млрд: США можуть скоротити постачання зброї Україні через «шатдаун» уряду — Finance.ua

Залишилося $1,6 млрд: США можуть скоротити постачання зброї Україні через «шатдаун» уряду Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Залишилося $1,6 млрд: США можуть скоротити постачання зброї Україні через «шатдаун» уряду

Можливе припинення роботи уряду США, у разі виникнення так званого «шатдауну» сповільнить темпи заміни запасів зброї, яку надсилають в Україну, особливо якщо нові кошти на фінансування війни проти росії не будуть найближчим часом включені в остаточний пакет витрат.

Про це пише Вloomberg

Головний фінансовий директор Пентагону Майк МакКорд заявляє, що без додаткового фінансування Пентагон має повноваження Конгресу надіслати Україні зброї та обладнання з існуючих запасів максимум на 5 мільярдів доларів, але з цієї суми у нього залишилося лише 1,6 мільярда доларів.

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«Ми могли легко використати ці 1,6 мільярда доларів, але ми тримаємо їх, тому що це моє єдине, що може змінити ситуацію. Це все, що у мене залишилося, оскільки я не знаю, чи будемо ми отримувати добавку і коли ми її отримаємо», — сказав він.

Керівники відділу закупівель Пентагону кажуть, що вони також стурбовані, що припинення роботи призведе до затримки офіційного прийняття систем і продуктів озброєнь, оскільки інспектори Агентства з управління оборонними контрактами, які контролюють процес, можуть бути звільнені. Підрядники не отримають остаточні платежі без офіційного акцепту, а виробничі лінії можуть затриматися, кажуть чиновники.

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Видання пише, що агентство з управління оборонними контрактами контролює виплату 1,4 мільярда доларів на день у вигляді платежів підрядникам у 12 208 місцях і керує 229 079 контрактами, заявив речник агентства Метью Монтгомері.

«Переважна більшість цих контрактів припиниться, якщо уряд припинить роботу», — сказав він.

За словами голови Комітету Сенату з питань збройних сил Джека Ріда, зупинка в роботі уряду може призупинити американські лінії виробництва боєприпасів, як це сталося під час зупинки 2013 року. Він зауважив, що така ситуація була б «дуже недалекоглядною» в той час, коли США зосереджені на нарощуванні виробництва боєприпасів для України та з огляду на майбутні потреби в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Раніше речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявляв, що постачання військової допомоги Україні може бути ускладнене в разі виникнення урядового «шатдауну» в США.

У Міністерстві оборони США впевнені, що грошей для задоволення потреб України вистачить до кінця фіскального року, тобто до 30 вересня. У Пентагоні зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення США посилено та на регулярній основі підтримують Україну, в тому числі і фінансово. Такі питання завжди під контролем, аби не допустити ексцесів.

Зауважимо, «шатдаун» — це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів через неприйнятий вчасно бюджет. В історії Сполучених Штатів «шатдаун» відбувався 17 разів, останній раз — у 2018, передостанній — у 2013 році, через несвоєчасно прийнятий бюджет. Те ж саме, що і Призупинення роботи уряду США. Цього разу він може розпочатися з 1 жовтня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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