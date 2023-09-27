Спецпредставниця США Пріцкер виступила за використання заморожених активів рф для відбудови України — Finance.ua

Спецпредставниця США Пріцкер виступила за використання заморожених активів рф для відбудови України Сьогодні 15:48 — Казна та Політика

Спецпредставниця США Пріцкер виступила за використання заморожених активів рф для відбудови України

російські суверенні активи, заморожені Заходом, повинні бути використані для повоєнної відбудови України.

Про це повідомила спеціальний представниця президента США Джо Байдена з відновлення України Пенні Пріцкер, пише Financial Times. Таки чином вона підтримала одну з центральних вимог Києва.

Західні країни заморозили суверенні активи росії на суму $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у лютому минулого року. Деякі країни закликали використовувати ці гроші для фінансування Києва як вклад у його величезні витрати на відновлення, але інші зацікавлені сторони, включаючи Європейський центральний банк, висловили обережність щодо законності та наслідків такого кроку.

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Пріцкер заявила, що команда юристів проводить «надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можна» робити з активами.

«По суті, якби я сказала не з юридичної точки зору, а з етичної та моральної точки зору, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні зробити свій внесок у відновлення України, — повідомила Пріцкер. — З юридичного погляду питання, як це зробити, перебуває у стадії розробки».

Вона додала, що США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких перебуває в ЄС та Японії.

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Київ уже давно закликає до створення механізму залучення коштів як прямого вкладу. До Сенату США внесено законопроєкт, який дозволить Байдену конфіскувати суверенні активи росії та передати їх Києву для довгострокового відновлення України. Але у верхах адміністрацій США та ЄС є сумніви щодо доцільності такого рішення, що ускладнює узгодження плану західними союзниками.

Експерти ЄС зустрічаються в середу, 27 вересня, щоб обговорити варіанти на тлі тиску з боку деяких членів ЄС з метою домовитися про механізм переказу прибутку, включаючи відсоткові виплати, із заморожених активів. Триетапний план, що обговорюється, передбачає спочатку знерухомити ці кошти і відкласти їх, а потім використовувати їх для України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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